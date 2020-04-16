العراق.. "داعش" يستهدف حقل نفط في كركوك

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قال مصدر أمني عراقي، الخميس، إن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، استهدفوا حقلا نفطيا في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وأضاف ضابط في وزارة الداخلية، للأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه، إن "مسلحي داعش شنوا هجوما على حقل خباز النفطي، جنوب غربي كركوك".

وأوضح أن "عناصر الأمن المكلفين بحماية الحقل النفطي اشتبكوا من المسلحين، ما أسفر عن إصابة شرطي على الأقل".

Advertisements

من جانبه، قال اللواء الـ61 في الجيش، المكلف بحماية كركوك في بيان، "نطارد يوميا الخلايا النائمة ونطيح بها في شباك القانون وقبضته".

والإثنين، أعلنت وزارة الدفاع مقتل أحد جنودها و23 مسلحا من "داعش"، خلال اشتباكات عنيفة في كركوك.



وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.