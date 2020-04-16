الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا

رام الله/لبابة ذوقان/ الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الأربعاء، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة المنقضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 294.

وأشار ملحم في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إلى أن الإصابات سجلت لدى الطواقم العاملة بمستشفى المطلع بالقدس المحتلة، اثنتان منها في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم جنوبي الضفة، وواحدة في العبيدية قرب القدس.

ولفت البيان إلى ارتفاع أعداد المصابين في مدينة القدس إلى 81 اصابة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة في حي جبل المكبر في المدينة، بحسب ما أوردت مصادر طبية.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الأربعاء، أكثر من مليونين و77 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 134 ألفًا، وتعافى أكثر من 509 آلاف، وفق موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الوباء حول العالم.

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