شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية: 10 ألاف مخالف استفادوا من مبادرة "غادر بأمان" حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن أن نحو 10 آلاف عامل مخالف، استفادوا من مبادرة (غادر بأمان) حتى يوم أمس، دون دفع الغرامات المالية المستحقة عليهم، مع توفير تذاكر طيران مجانية، وقال مصدر أمنى - في تصريح صحفى اليوم الخميس، إنه من بين هؤلاء المخالفين لقانون الإقامة، من غادر فعليا إلى موطنه، بينما لا يزال باقي المخالفين في مقار الإيواء، في انتظار تجهيز طائرات لسفرهم إلى موطنهم.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم استقبال جميع المخالفين من مختلف الجنسيات في مقار استقبال المخالفين بمنطقة الفروانية، فضلاً عن مقر جليب الشيوخ.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح ، قد أصدر قرارا آخر مارس الماضي، بإطلاق مبادرة (غادر بأمان)، التي تسمح للمخالفين من جميع الجنسيات بمغادرة البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، دون تحميلهم أية غرامات أو تذاكر السفر، مع تخصيص 5 أيام لـ5 جنسيات، وهي بالترتيب الفلبينية، ثم المصرية، ثم الهندية، ثم البنجلاديشية، ثم السريلانكية، فيما تم تخصيص آخر 5 أيام لبقية الجنسيات.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، أصدر قرارا وزاريا يقضي بمنح المقيمين المخالفين، إقامة مؤقتة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من 1 مارس 2020 بحد اقصى، على أن تنتهي في جميع الأحوال بتاريخ 31 مايو المقبل.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية- في بيان صحفي أمس الأربعاء - إن القرار يشمل من انتهت إقامتهم أو تأشيرات الدخول الخاصة بهم اعتبارا من أول مارس الماضي وما بعد، وتنتهي في 31 مايو المقبل آليا عبر نظام الحاسب الآلي، بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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وأوضحت أن القرار يأتي نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت في الوقت الراهن، وتسهيلا على المواطنين والمقيمين، ونظرا لتعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة حتى 26 أبريل الجاري.

وأضافت أن القرار يأتي كذلك استكمالا للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية الكويتية، وسعيها الحثيث على معالجة أوضاع المخالفين في الكويت، ما ينعكس إيجابيا على الجانب الأمني والإنساني والاقتصادي.

ولفتت إلى أن المستفيدين من هذا القرار، هم المقيمين المتواجدين داخل الكويت فقط من حاملي الإقامات بكافة أنواعها، ممن انتهت إقامتهم، ومن دخلوا البلاد بموجب تأشيرات دخول أو زيارات بكافة أنواعها، وانتهت مدة صلاحية تأشيرة الدخول الخاصة بهم.

وأشارت إلى أن الكفيل أو صاحب العمل، يقوم خلال هذه الفترة بتعديل وضع المخالف الممنوح له الإقامة المؤقتة أليا، باستكمال إجراءات الإقامة الممنوحة له سابقا عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني ( www.moi.gov.kw).