شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار وبرق ورعد فى السعودية والإمارات ورياح بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار النسبى في حالة الطقس، حيث تشهد المملكة العربية السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، أما في الامارات فتشهد سقوط الأمطار على بعض المناطق ورياح مثيرى للأتربة، وكذلك هطول أمطار في البحرين .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق( نجران، جازان، عسير ،الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية ، تبوك ، حائل).



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

الإمارات

وتشهد الإمارات، اليوم الخميس، أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً نهاراً - وتقل السحب تدريجيا ليلاً.

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وتنشط الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة و قوية أحيانا مثيرة للغبار والأتربة نهاراً وتخف سرعتها ليلاً تكون سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، وعن حالة البحر يكون مضطرب الموج إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون غائم جزئيا مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة في البداية.

وتوقعت الإدارة أن تكون الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية وتصل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة خلال النهار ، بينما يصل ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام، والرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 30%.