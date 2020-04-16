سلطان يكلّف علي المدفع بتشكيل مجلس نادي الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم (4) لسنة 2020 بشأن حل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

ونص القرار على أن يُحل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ويكلف علي سالم بن عبدالرحمن المدفع بتشكيل ورئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي في دورته الجديدة، على أن يصدر قرار إداري لاحق بتشكيل مجلس إدارة النادي.

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به الجهات المعنية، وينشر في الجريدة الرسمية.

ووجه علي سالم بن عبد الرحمن المدفع بعد تكليفه برئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على الثقة الغالية التي أولاه أياها.

وقال المدفع في أول تصريح له بعد تكليفه: نتمنى أن نكون عند حسن ظن ثقة صاحب السمو حاكم الشارقة، في كل الأوقات، كما أشكر مجلس الشارقة الرياضي على حسن رعاية الأندية، وكل الشكر إلى مجلس إدارة النادي السابق على الجهود التي بذلها في كافة قطاعات النادي التي حققت نتائج إيجابية في مختلف الأنشطة وعلى رأسها فريق كرة القدم الذي حصد بطولة الدوري في الموسم الماضي، وبطولة السوبر في بداية الموسم الحالي، وهو الآن ينافس على لقب الدوري أيضاً ونحن في الإدارة الجديدة سنبدأ من حيث ما انتهت إليه الإدارة السابقة، ونتمنى أن تكون الفترة القادمة إيجابية من كافة النواحي، ولابد من أن يكون شكل النادي إيجابياً على كافة المستويات الفنية والإدارية، وأن تكون منظومة العمل مشتركة وروح عمل الفريق الواحد متوفرة داخل وخارج النادي.

تابع: ما ينعكس في الملعب يجب أن ينعكس خارج الملعب ولابد من العمل على إرضاء الجميع خصوصاً جمهور النادي العريض والشارع الرياضي بصفة عامة، ونحن لا نعد بتحقيق شيء؛ ولكن في نفس الوقت تسلمنا فريقاً بطلاً، ولابد أن نكون منافسين على كل الألقاب في كافة الألعاب؛ وذلك بفضل تكاتف الجميع ويجب أن نكون يداً واحدة؛ لأجل تحقيق أهداف وطموحات هذه المؤسسة الرياضية الكبيرة والعريقة.

وختم المدفع تصريحه بالإشارة إلى أن: العمل جارٍ لاختيار أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل إدارات شركات النادي، خصوصاً وأن العمل الرياضي متوقف، ولابد من إنجاز المهمة في الأيام القادمة، تحسباً لعودة الدوري أو إنجاز المهام الخاصة بإدارة النادي، ويجب أن نكون على استعداد لكل شيء وألا ندع شيئاً للظروف.

ويعد علي سالم بن عبد الرحمن المدفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ورئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، من الكفاءات الإدارية الشابة والطموحة، وهو ليس بعيداً عن الوسط الرياضي، ويعد اختياره موفقاً لقيادة دفة العمل في النادي فقد عمل نائباً لخميس بن سالم السويدي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق، وكان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة في أكثر من دورة، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، ورئيساً لمجلس إدارة نادي الشارقة للرياضات البحرية.

عيسى هلال: كل الدعم للمجلس الجديد

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توجه عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي بالشكر إلى مجلس نادي الشارقة السابق برئاسة سالم عبيد الشامسي ومحمد بن هندي على الجهود التي بذلوها، مبيناً أنهم قادوا العمل الإداري في وقت صعب خلال فترة الدمج وقال إن فترتهم شهدت حصول فريق كرة القدم بالنادي على لقب دوري الخليج العربي، كما حرصوا على المحافظة على بطولات الألعاب الجماعية والفردية.

وقال: مهما كانت الخلافات في الآراء ولكن النتائج تتحدث عن نجاح الإدارة السابقة، نحن في مجلس الشارقة الرياضي كنا داعمين للإدارة السابقة ولكل إدارات أندية الإمارة الباسمة، وسنكون من أكبر الداعمين لمجلس الإدارة الجديد الذي سيقود دفة عمله علي سالم بن عبدالرحمن المدفع وسيكون التنسيق والترتيب بين مجلس الشارقة الرياضي ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة قائما إلى ان يكتمل تشكيل مجلس الإدارة الجديد.



التغيير بسبب خلافات وأزمة ثقة

«سالفة» التعاقد مع أروابارينا القشة التي قصمت ظهر البعير



لعل المتابع لسير الأمور في نادي الشارقة يعرف أن كل شيء في النادي ليس على ما يرام، فقد كانت الخلافات الإدارية متواصلة بصورة كبيرة منذ فترة ليست بالقصيرة خاصة بين الإدارة العليا وشركة الكرة التي يرغب كل عضو أن يكون له فيها دور وكانت ضربة البداية في اقالة عبد الله العجلة رئيس شركة الكرة السابق وتسلم محسن مصبح منصب رئيس شركة الكرة، لكنه لم يكن مرتاحاً في العمل طوال الفترة التي قضاها في النادي وكان يشكو من التدخلات والقرارات «الفوقية» في كثير من الأحيان وكان يرى أن هناك تهميشاً للشركة، لتأتي «سالفة التعاقد» مع المدرب الأرجنتيني أروابارينا التي طفت على سطح الأحداث بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وعجلت برحيل الإدارة.

وبدا جلياً ان هناك خلافاً بين الإدارة العليا وشركة الكرة، وطالب محسن مصبح رئيس الشركة الإدارة بنفي خبر التعاقد مع اروابارينا وما يتردد من أن محسن مصبح سيغادر منصبه وإقالة مدرب الفريق عبد العزيز العنبري، لكنه لم يجد آذاناً صاغية، وقبلها كان هناك احتجاج كبير على صفقة التعاقد مع البرازيلي كايو لوكاس الذي يتسلم أعلى راتب في النادي بحوالي 780 ألف درهم شهرياً رغم انه جناح وليس اللاعب رقم 10 أو اللاعب رقم 9 بالفريق كما جرت العادة أن يكونا الأغلى في التعاقدات وهذا ما كانت تردده جماهير النادي، وتم تداول أخبار في وسائل التواصل الاجتماعي ان البرازيلي ايجور طلب الرحيل بسبب انه لم يعد النجم الأول بالفريق وربما يكون هذا الحديث صحيحاً وربما لا.

ويبدو أن من سوء حظ الإدارة السابقة أن خلافاتها طفت على سطح الأحداث بدلا من ان يتم احتواؤها والتفاكر حولها داخل القاعات المغلقة وظلت مجالاً خصباً للبحث والتنقيب من قبل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي من جماهير النادي وأهم ما في الامر والسبب الرئيسي وراء التغييرات يعود إلى أن العنبري كان قريباً من أن يصبح ضحية أزمة الثقة التي كانت قائمة ما بين الإدارة والشركة.



أعضاء مستمرون



تفيد متابعات «الخليج الرياضي» أن هناك عدداً من أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ورؤساء وأعضاء إدارات النادي في الفترة المجلس الدورة الماضية سيكونون ضمن مجلس الإدارة الجديد خصوصاً أن هناك أعضاء ورؤساء إدارات أثبتوا كفاءة عالية في العمل خلال فترتهم في النادي.