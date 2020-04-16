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الصين تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية الخميس إن السلطات سجلت 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.
وأضافت أن 34 من تلك الإصابات المسجلة يوم الأربعاء هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 36 يوم الثلاثاء.
ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82341 حتى يوم الأربعاء.
وزاد عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض المرضية إلى 64 مقارنة مع 57 في اليوم السابق.
ولا تضم الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض مثل السعال أو الحمى إلى حالات الإصابة المؤكدة.
ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة يوم الأربعاء بعدما سجلت حالة واحدة في اليوم السابق.

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