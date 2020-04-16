شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: مقتل وإصابة مهاجمين حوثيين فى حجة والضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر" وفق وكالة " سبوتنيك الروسية " ، إن "الجيش أحبط هجوما للحوثيين شمالي غرب مثلث عاهم في محافظة حجة (شمال غربي اليمن)". وأشارت إلى "إفشال هجمات مماثلة للحوثيين في منطقة باب غلق شمال غربي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع (وسط اليمن)". ووفقا للجيش اليمنى، "تكبد الحوثيون خلال محاولاتهم الفاشلة قتلى وجرحى". في سياق متصل، اتهم الجيش اليمني، الحوثيين بـ"مواصلة الدفع بتعزيزات من عناصرهم وآلياتهم القتالية إلى مواقع متفرقة في جبهة نهم شرق صنعاء (وسط اليمن)".

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