شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لـ48 بعد تسجيل 13 حالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (38)، وفق وكالة أنباء " واس " السعودية أظهرت نتائج تحليل الـ 62 عينة التي تسلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 49 حالة سلبية، منهم حالتين تماثلتا للشفاء، و13حالة إيجابية ثبُتت إصابتها بفيروس كورونا، عبارة عن مخالطين لحالات مصابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لـ48 بعد تسجيل 13 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.