ليبيا..مقتل طفل وإصابة ثلاثة من أخواته جرّاء قصف لمليشيات حفتر

وليد عبد الله/ الاناضول

أعلنت قوات حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليًا، وفاة طفل، واصابة ثلاث من أخوته؛ نتيجة سقوط قذيفة أطلقتها مليشيات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، على منزلهم بالعاصمة، طرابلس(غرب).

جاء ذلك بحسب بيان لقوات الوفاق نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح البيان أن "مليشيات حفتر أطلقت صواريخ غراد على منازل المواطنين بطريق السور في العاصمة طرابلس".

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وأشار البيان أن من بين المنازل التي استهدفت منزل المواطن جمال الربيعي ما تسبب في وفاة نجله رواد، 5 سنوات، وإصابة أخوته رزان، سنتان، و روبين 7سنوات، وقصي 9 سنوات".



ورغم إعلان ميليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر "الوفاق الوطني".

وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة، في 26 من الشهر الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وضمن "عاصفة السلام"، تمكنت القوات الحكومية، الإثنين، من تحرير 6 مدن ومنطقتين استراتيجيتين من مليشيات حفتر، أبرزها صبراتة وصرمان، ما يعني سيطرتها على كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.

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