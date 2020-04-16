شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تعلن شفاء أول مصاب بفيروس كورونا على أراضيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية في موريتانيا تماثل أول مصاب بفيروس كورونا على أراضيها للشفاء.
ويتعلق الأمر بعامل أسترالي لدى شركة خاصة كان قد أبلغ السلطات الموريتانية بإصابته بالفيروس.
وأعلن وزير الصحه الموريتاني وفق وكالة أنباء "واس" السعودية، تماثل حالتين من المصابين بكرونا للشفاء، مؤكدا أن وزارته ستعيد اجراء الفحوصات على المصابين للتاكد من خلوهم من الفيروس.
يذكر أن موريتانيا أعلنت تسجيل سبعة إصابات بالفيروس إلى حد الساعة على أراضيها.
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