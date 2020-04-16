شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تمنع انتقال العمالة إلى مناطق أخرى بالإمارات منعا لانتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، عن عدد من الإجراءات الجديدة الاحترازية والوقائية بشأن العمالة الوافدة بهدف حماية صحتهم وسلامتهم، وتقليل احتمالات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ونقلت صحيفة الرؤية ، أن الدائرة أعلنت تعميماً يقضي بمنع انتقال العمالة من الإمارة إلى إمارة أخرى، وقصر حركتها داخل مدن إمارة الشارقة مع الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها، وستطبق ضد المخالفين الجزاءات الإدارية السارية في الإمارة.

وتأتي هذه الخطوة من أجل ضمان اتباع ممارسات التباعد الجسدي، وتقليل المخالطة بأشخاص قد يكونون مصابين بالمرض، وتوفير أكبر قدر من الوقاية، والحفاظ على الصحة العامة.

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