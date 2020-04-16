الشارقة تمنع انتقال العمالة إلى مناطق أخرى بالإمارات منعا لانتشار فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، عن عدد من الإجراءات الجديدة الاحترازية والوقائية بشأن العمالة الوافدة بهدف حماية صحتهم وسلامتهم، وتقليل احتمالات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
ونقلت صحيفة الرؤية ، أن الدائرة أعلنت تعميماً يقضي بمنع انتقال العمالة من الإمارة إلى إمارة أخرى، وقصر حركتها داخل مدن إمارة الشارقة مع الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها، وستطبق ضد المخالفين الجزاءات الإدارية السارية في الإمارة.
وتأتي هذه الخطوة من أجل ضمان اتباع ممارسات التباعد الجسدي، وتقليل المخالطة بأشخاص قد يكونون مصابين بالمرض، وتوفير أكبر قدر من الوقاية، والحفاظ على الصحة العامة.
فيما أتاحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، للمطاعم والمنشآت السياحية والترفيهية العاملة فى الإمارة استرجاع ما نسبته 20% من إجمالي القيمة السنوية لإيجار محالها ومنشآتها عن فترة عقود الإيجار الموقعة بين 1 أكتوبر 2019 و31 مارس 2020، أو التي يحين موعد تجديدها بين 1 أبريل وحتى 30 سبتمبر 2020.
وأكدت الدائرة، في تعميم لها ، تفعيل مبادرة الاسترداد ضمن حزمة المحفزات التي تم إقرارها لدعم قطاع الأعمال بالإمارة في مواجهة أزمة كورونا، التي شملت 12 مبادرة أخرى، منها تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، علاوة على تعليق رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية عام 2020.
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