شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع اقتراب رمضان.. إطلاق حملة «فطوركم علينا» بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة إطلاق حملة (فطوركم علينا) تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام ضمن مبادرة (خير المدينة).

وتهدف الحملة إلى توفير المواد الغذائية والتموينية للأسر داخل الأحياء السكنية لتقديم الدعم لهم، في ظل الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة أن هذه الحملة تأتي تمشياً مع قيم العطاء في هذه البلاد المباركة، وتجسيداً لقيم التكافل والتآخي والتراحم في شهر رمضان المبارك، مضيفاً سموه بأن مجتمعنا “والحمد لله” يتميز بتمسكه بالقيم الإسلامية والعادات النبيلة التي حافظ عليها طيلة العقود الماضية، ومن بينها تقديم السفر الرمضانية في المسجد النبوي الشريف وساحاته، و مسجد قباء والمساجد الأخرى، الأمر الذي نسعى للحفاظ على استمراريته وتأصيل هذه القيمة السامية في نفوس المجتمع.

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وأوضح الأمير فيصل بن سلمان أن إمارة منطقة المدينة المنورة ستشرف على تنفيذ هذه الحملة بشكل مباشر بالتعاون مع جهات الاختصاص والجمعيات الأهلية، بما يكفل لها النجاح بإذن الله وتحقيق الأهداف المطلوبة في استمرار إفطار الصائمين من خلال حملة (فطوركم علينا) بحيث تجد السفر الرمضانية طريقها مباشرة إلى الأسر داخل الأحياء السكنية.

واختتم أمير المدينة بدعوة القائمين على السفر الرمضانية في المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء والمساجد الأخرى للاستمرار في هذا العطاء المبارك باستمرار السفر الرمضانية من خلال المساهمة في حملة ” فطوركم علينا” راجياً من الله الأجر والمثوبة للجميع.