شكرا لقرائتكم خبر عن تأرجح إصابات «كورونا» في المنطقة.. والكويت تسجل أعلى نسبة شفاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأرجحت يوم أمس الأربعاء، أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في عدد من الدول العربية بين الارتفاع والانخفاض، فيما شهدت بعض الدول مثل الكويت ارتفاعاً ملحوظاً في نسب التعافي من الوباء، في حين قررت السعودية عزل حي الأثير بالدمام حتى إشعار آخر، بينما أعلن السودان تعليق صلاة الجمعة والجماعة في مساجد ولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع.وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 79 حالة.بدورها، أعلنت الداخلية السعودية، أمس ، عزل حي الأثير بمدينة الدمام، ومنع خروج أو دخول السكان اعتباراً من أمس حتى إشعار آخر، وذلك ضمن تدابير احتواء الفيروس.من جهته، قال تيسير المفرج، المتحدث باسم هيئة الغذاء والدواء السعودية، إن هناك 8 مصانع تنتج أسبوعياً 3,7 مليون كمامة، مشيراً إلى أن المملكة تدعم الصناعة المحلية للأدوية.وأكد المفرج أن «عدد المصانع المحلية الخاصة بالمعقمات بلغت 49 مصنعاً، بارتفاع 40%، تنتج أكثر من مليون ونصف المليون لتر من المعقمات».وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، شفاء 30 من كورونا، لترتفع حالات الشفاء إلى 206 في أكبر عدد حالات شفاء من الفيروس في يوم واحد.وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 50 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 1405.



البحرين: إحالة 132 مخالفاً للحجر الى النيابة



وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 143 حالة جديدة بالفيروس ، وتعافي 15 حالة.

وأعلنت الوزارة، إحالة 132 شخصاً مخالفاً إلى النيابة العامة، وذلك لعدم التزامهم الحجر المنزلي، فيما تمت إحالة 4 مديري محلات تجارية للنيابة من المخالفين للاشتراطات والإجراءات الصحية.

وأوضحت الصحة البحرينية، أن عقوبة مخالفة الحجر المنزلي قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار بحريني «2600 دولار»، ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار «26 ألف دولار».

كما أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 97 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح إجمالي الإصابات 910 حالات. وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات 4. وأشارت إلى شفاء حالة واحدة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 131.

وفي قطر، تم تسجيل 283 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع الإصابات إلى 3711، وشهدت حصيلة يوم أمس ارتفاعاً ملموساً مقارنة مع اليوم السابق، عندما سجلت 197 إصابة فقط، كما أعلنت تسجيل 33 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 406.

وفي فلسطين تم تسجيل 3 حالات إصابة بكورونا، أمس، ليرتفع عدد المصابين إلى 227، بينما وصل عدد المصابين الفلسطينيين في القدس إلى 78 حالة.

والحالات المسجلة أمس هي لطواقم طبية تعمل في مستشفى المطلع في القدس.

وفي لبنان،تم تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا، بينهم خمسة قادمين من الخارج ليصل إجمالي الحالات إلى 658.. ولم تسجل أي وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات على 21 حالة.

وفي المغرب، تم تسجيل 100 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 1988، وارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 218، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 127.

وفي الجزائر تم تسجيل 90 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 2160 ،فيما تم تسجيل 10 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 336 وفاة، في حين بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 708 حالات أي بزيادة 17 في يوم واحد.تسجيل

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إصابات في أكبر بنك مصري



وسجلت مصر أعلى رقم يومي للإصابة بكورونا، وأعلنت إصابة 160 حالة، جديدة و14 وفاة، ليصل إجمالي المصابين بالفيروس إلى 2350 مصاباً، و178 حالة وفاة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 514.

وأعلن «بنك مصر»، أكبر بنك في مصر، ظهور أربع إصابات بكورونا في البنك بفرع البدرشين، حيث تم إغلاق البنك بشكل كامل.

وفي الوقت ذاته أعلن خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية، بخصوص فيروس كورونا، حصلت على موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي.



الحجر على عمارتين شرقي عمّان



إلى ذلك، يعود الأردن لتطبيق الحظر الشامل مجدداً، ابتداء من هذه الليلة «الخميس/‏‏الجمعة» وحتى صباح الأحد المقبل، تزامناً مع الإعلان أمس عن إصابة ثلاثة مخالطين لسائق شاحنة في محافظة إربد الشمالية وعودة الفيروس لمتعافٍ.

وقال وزير الصحة سعد جابر إن مصاباً خرج من مستشفى العزل قبل نحو أسبوع بعد تعافيه من الوباء وظهور نتيجة فحص سلبية، وثبتت إصابته بكورونا مجدداً. وفرضَ اكتشاف إصابات جديدة في إربد عودتها لمحور البؤر الرئيسية بعد رفع العزل عنها لعدم تسجيل حالات جديدة طوال 10 أيام.

وطلب جابر الحجر على عمارتين في منطقة طبربور شرقي عمّان بعد ثبوت ثلاث إصابات .

وذكرت إدارة مكافحة الأوبئة أن الأردن يسجل حالات شفاء مرتفعة قياساً بالإصابات اليومية وصلت حتى الآن إلى 235 متعافياً من إجمالي 397 مصاباً.

بدورها، أعلنت النيابة العامة، أنها تلاحق مصاباً بكورونا، لمخالفته تعهد الحجر الصحي، ونقله العدوى لآخرين.



كردستان تمديد تعطيل المؤسسات الرسمية



وقررت حكومة إقليم كردستان العراق تمديد فترة تعطيل المؤسسات الرسمية حتى الثاني من مايو المقبل.

وسجل العراق أمس 15 إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة واحدة.

وناشد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس بالتدخل لدى صندوق النقد والبنك الدوليين والمنظمات الإقليمية لتسهيل حصول بلاده على الدعم اللازم لمجابهة «كورونا».وكان السودان أعلن أمس، قراراً بتعليق صلاة الجمعة والجماعة في مساجد ولاية الخرطوم، والأنشطة الدينية بالكنائس لمدة 3 أسابيع لمواجهة تفشي كورونا.