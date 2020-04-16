جنازة رسمية وشعبية لشهيد عملية الأميرية في القاهرة

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أعربت دولة الإمارات عن استنكارها وإدانتها لمحاولات عناصر إرهابية، تنفيذ عمليات تخريبية في مصر الشقيقة، بالتزامن مع أعياد المسيحيين، ونجم عنها مقتل رجل أمن، وجرح آخرين، فيما، تم أمس الأربعاء، تشييع جثمان المقدم بالأمن الوطني محمد الحوفي، الذي استشهد خلال عملية مطاردة للإرهابيين في منطقة الأميرية بالقاهرة، في جنازة رسمية وشعبية، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة في حين أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتضحيات وبطولات رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في مصر؛ لتصديهم لهذه المجموعة، مما أسفر عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر، كانوا ينوون استخدامها في تنفيذ العمليات الإجرامية.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وجددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع مصر في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ لحماية أمنها واستقرارها.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحية؛ جرّاء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جهة أخرى، تم، أمس الأربعاء، تشييع جثمان المقدم بالأمن الوطني محمد الحوفي، الذي استشهد خلال عملية مطاردة للإرهابيين في منطقة الأميرية بالقاهرة، في جنازة رسمية وشعبية، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

تقدم الجنازة، اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء ريمون نعيم، نائب مدير أمن البحيرة، إلى جانب عدد من قيادات المحافظة، بحضور آلاف من الأهالي؛ حيث انطلقت الجنازة من أمام معسكر قوات الأمن بدمنهور، تم أداء الصلاة على جثمان الشهيد بمسجد الشهداء، عقب صلاة الظهر، وتم لف جثمان الشهيد بعلم مصر، محمولاً على سيارة تابعة لقوات المطافي.



من جانبه، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتضحيات وبطولات رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب.

وقال في تغريدة له، أمس الأربعاء، على صفحته بموقع «فيسبوك»: «تابعت بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية، من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب، وقدرة الدولة المصرية، على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، رغم كل التحديات.

وأضاف: أتقدم بخالص التعازي لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي، كما أتمنى الشفاء لمصابي الشرطة البواسل. حفظ الله مصر والمصريين.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن استشهاد الحوفي، وإصابة آخر، إضافة إلى رجلي شرطة في العملية الأمنية بالأميرية وقتلت 7 إرهابيين، فيما نعى مجلسا الوزراء والنواب، والأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ودار الإفتاء وأحزاب سياسية، الضابط الشهيد، وأشادوا بتضحيات الشرطة في مواجهة الإرهاب.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان أمس ، إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية، بالتزامن مع أعياد وطنية.