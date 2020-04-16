حصص في شاحنات متنقلة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكر إيفان كام مدرس موسيقى في هونج كونج، فكرة لاستمرار الدروس الشخصية لتعليم الأطفال الموسيقى، مع أخذ التدابير اللازمة لتقليل خطر الإصابة بالعدوى لكل من المعلمين والتلاميذ. تقوم على استخدام شاحنات متنقلة، مستوحاة من «المكتبات المتنقلة»، واستأجر ثلاث شاحنات وجهزها بشكل كامل للفصول الموسيقية المتنقلة مع نظام تكييف للهواء وألواح عازلة للصوت.

وقال كام(28 عاماً):«التعليم عبر الفيديو لا يناسبنا كثيراً إذ إن أصابع البيانو والإيماءات تفسّر بشكل أفضل حين يكون أستاذ إلى جانبك».

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