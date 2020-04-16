أبوظبي تضيء زينة رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء أضاءت بلدية مدينة أبوظبي، أمس الأربعاء، زينة رمضان عبر 3200 لوحة مضيئة مستوحاة من الثقافة والفن المعماري الإسلامي ومن الثقافة والتراث الإماراتي، وذلك تعزيزاً للقيم الروحانية، ونشر السعادة بين أفراد المجتمع، وإضفاء لمسة جمالية على شوارع العاصمة والمدن الخارجية، تحاكي روحانيات الشهر الفضيل وتبعث الراحة إلى النفوس في ليالي الشهر الفضيل.

وتوزعت اللوحات المضيئة على الشوارع الرئيسية والفرعية والجسور والدوارات في العاصمة أبوظبي والمدن الخارجية، وكذلك تزيين عدد من الشوارع الفرعية و5 جسور، و12 دواراً، إضافة إلى تزيين شوارع في المدن الخارجية.





وحرصت البلدية على إضافة تصاميم زينة رمضان جديدة ومختلفة عن الأعوام السابقة من جهة الألوان والأحجام، وتعددت الأشكال والألوان المعتمدة في تصميم قطع الزينة لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على شوارع العاصمة والمدن الخارجية، محاكية النجوم والأهلّة بشكل متناسق ومتناغم، كما تم الحرص هذا العام على إضافة تشكيلات بأحجام كبيرة عن السنوات السابقة تمت زيادتها من 4 إلى 5 أمتار بالطرق الرئيسية الحيوية مثل كورنيش أبوظبي.

واستوحيت بعض التصاميم من الثقافة والفن الإسلامي، مثل تشكيلات الطراز الإسلامي والزخارف الإسلامية، كما استوحيت تصاميم أخرى من الفن المعماري الإسلامي مثل المآذن، والقباب، ومن المسبحة، ومدفع رمضان، إضافة إلى تصاميم مستوحاة من ثقافة الإمارات مثل النخلة والدلة، وتصاميم أخرى لكلمات وعبارات مستقاة من الشهر الفضيل مثل: مبارك عليكم الشهر، رمضان الخير، رمضان كريم.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها اتبعت آلية منظمة ودقيقة جداً في أعمال تركيب زينة رمضان، آخذة بعين الاعتبار مسافات الأمان بين قطع الزينة وبعضها بعضاً، وبين القطع ومسارات السيارات وممرات المشاة بشكل يضمن سلامة مستخدمي الطرق ومرتادي الممرات.