السمنة.. حليف «كورونا» يهـــدد النـــاس داخــل البيـــوت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:محمد الماحي

أصبحت السمنة الخطر الآخر الذي يهدد الكثير من الناس في ظل الحجر الصحي الطوعي، حيث باتت ممارسة الرياضة أمراً غير ممكن، أو صعب المنال في ظل جائحة كورونا، ويسعى الكثير من الأسر في هذه الأيام إلى إعداد الحلوى والأطعمة المختلفة كنوع من الإلهاء أو لاستغلال وقت الفراغ. ويوصي خبراء التغذية بعدم الإفراط في تناول الطعام، خلال فترة البقاء في المنزل، فضلاً عن ممارسة بعض الحركات والتمارين الرياضية القابلة للتطبيق داخل البيت، ما دام الخروج إلى الأماكن العامة أمراً محظوراً أو مقيداً في خلال الفترة الحالية نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

أكدت زكية سيد الهاشمي «اختصاصية تغذية»، ضرورة انتباه الأشخاص أكثر إلى التغذية السليمة والمتزنة في ظل الحجر الصحي. وأضافت أن السمنة تتصدر قائمة المشكلات الصحية المشتركة حول العالم، ويجب علينا الانتباه أكثر لمواجهة هذه المشكلة النابعة من الإفراط في تناول الطعام، وانعدام الحركة، وخصوصاً في ظل هذه الأيام التي يجب علينا فيها ملازمة المنزل، مشيرة إلى أن الكثير من الأشخاص قد يواجهون مشكلات نتيجة لملازمتهم المنزل. وقالت: يجب الانتباه أكثر إلى التغذية في ظل هذه الأيام التي يسعى فيه المواطنون إلى إعداد الحلوى والأطعمة المختلفة كنوع من الإلهاء أو لاستغلال وقت الفراغ. ولفتت إلى أنه: يجب علينا تجنب الإفراط في تناول الطعام، وتناول الأطعمة التي تعزز جهاز المناعة ومقاومة الجسم في ظل هذه الأيام، إذا أخذنا في عين الاعتبار أن ملازمة المنزل تقلل من حركتنا. ويجب علينا التحرك أكثر بقدر الإمكان.



التمارين الرياضية



ويتفق الدكتور خالد عبدالرحيم حمد مدير الطوارئ بمستشفى عين الخليج مع ما سبق. ويضيف إليه: تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مكوث الأشخاص في منازلهم، وهو ما أدى إلى وجودهم أمام التلفاز أو العمل من المنزل أو أمام الثلاجة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الدهون والكوليسترول، إضافة إلى الإصابة بالأمراض الناجمة عن السمنة، التي تتكون نتيجة المكوث في المنزل دون حركة لمدة طويلة، لذا من الأفضل ممارسة بعض التمارين الرياضية؛ للحفاظ على الصحة العامة، حيث يساعد النشاط البدني على خفض ضغط الدم والكوليسترول، كذلك الحفاظ على كتلة العضلات وكثافة العظام، وتقوية جهاز المناعة، إضافة إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

التغييرات النفسية

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وتقول وفاء عايش خبيرة التغذية السريرية: يزداد في هذه الفترة الإقبال على تناول الطعام مع قضاء الوقت في البيت، ولا سيّما تناول الحلويات والمقرمشات غير الصحية، أو زيادة عدد الوجبات خلال اليوم، ذلك ملاحظ من خلال زيادة عدد الساعات التي تقضيها الأم في المطبخ أمام الفرن بانتظار صينية المعكرونة بالبشاميل، أو صينية البسبوسة بالقشطة، أو غيرها مما لذ وطاب، وامتلأ بالسعرات الحرارية والدهون والدسم والسكر. لا بد أن نشير أيضاً إلى أن انتشار المشاعر السلبية المتمثلة في التوتر والخوف والقلق وترقب أخبار انتشار الفيروس وحالات الإصابات والوفيات، إضافة إلى انتشار الكثير من الشائعات المضللّة التي تزيد من حدّة هذه المشاعر تؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول، والذي يسهم بشكل مباشر في زيادة تراكم الدهون. وأضافت: أن التغييرات الاجتماعية والنفسية المصاحبة لظهور فيروس كورونا وتأثيره الكبير في الفرد يؤديان بشكل مباشر وغير مباشر إلى ارتفاع نسبة السمنة بشكل عام. وقدمت خطوات عملية تساعد الشخص على عدم اكتساب وزن زائد خلال فترة الحجر المنزلي، تأتي في مقدمتها اتباع روتين يومي كالمشي أو حركة القدمين من خلال ركوب الدراجة الثابتة.

وإذا لم يكن لديك أجهزة رياضية في المنزل، يمكنك استخدام الدرج في المنزل من خلال الصعود والنزول على مدار اليوم؛ من أجل زيادة ضربات القلب.

ويمكن استخدام بعض المواد الغذائية أو غيرها من المواد الثقيلة نسبياً الموجودة في خزانة المطبخ؛ من أجل التمارين كأثقال لتمرين عضلات الذراعين، يمكن استخدام قماش خفيف، وربطه بعمود أو شيء ثابت وشدها من أجل هذا التمرين، لتحريك الجسم وزيادة ضربات القلب، يمكن استخدام تمرين القفز بالحبل. أما إذا كُنت حديثاً في عالم التمارين في المنزل، فيمكنك الاستعانة ببعض التطبيقات أو مقاطع الفيديو الخاصة بالتمارين الرياضة.

مصارحة النفس

أما سارة الهاملي «اختصاصية التغذية المجتمعية»، فترى أن يحدد رب العائلة بالاتفاق مع أفراد العائلة مواعيد محدّدة وثابتة للوجبات اليومية، مع التقيد بها، فهذا يساعد على حصر تناول الطعام في تلك الأوقات فقط. تقول: يجب أن يكون الشخص واضحاً مع نفسه، وأن يصارحها بما إذا كان يرغب في تناول الطعام لشعوره بالجوع أم لمجرد الشعور بالملل. وتستطرد قائلة: إذا لاحظ الشخص اضطراباً في عدد ساعات نومه، على سبيل المثال، وهو ما زاد من تناوله للوجبات الخفيفة، فيجب عليه أن يتجنب مشاهدة البرامج الإخبارية المجهدة قبل النوم، كما يمكنه أن يضبط المنبه على الهاتف لتحديد جدول لأوقات الراحة وتناول الوجبات في مواعيد مناسبة يومياً.



وجبة الإفطار



وينصح الدكتور عمر الصادق اختصاصي الباطنية، بالاهتمام بتناول وجبة الإفطار على أن تحتوي على جميع العناصر الغذائية المتكاملة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعي، ولكن يجب الامتناع عن تناول الأطعمة الدسمة بها، كما ينصح بتقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة، ووجبات خفيفة وخالية من الدهون والزيوت التي تسبب زيادة الوزن، إضافة إلى الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه على مدار اليوم، حيث إنها تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من تراكم الدهون والسمنة المفرطة، وينصح بالابتعاد عن تناول المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من الصودا والسكريات، حيث إنها تعمل على زيادة الوزن، وتؤثر في صحة الجسم، وبتناول المياه طوال اليوم، فهي من الطرق الطبيعية التي تعمل على تغذية الجسم، وتحد من خطر الإصابة بتراكم الدهون. وأوصى بمواصلة التواصل الاجتماعي في هذه الفترة عبر الهواتف المحمولة.



دراسة: الحجر الصحي قد يفاقم المشكلة



كشفت دراسة علمية عالمية، أن الناس يلتهمون كميات أكبر من الطعام حين يبقون في البيوت، ويشعرون بالملل بسبب فرض الحجر الصحي خوفاً من تفشي فيروس «كورونا». وتم إعداد الدراسة من قبل هيئة «SM C&C» المختصة في الترفيه، وشملت عينة من المستجوبين وصلت إلى 4010 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، ممن اضطروا إلى البقاء في البيوت بسبب قيود التنقل التي فرضتها السلطات لكبح انتشار الفيروس. وقال 43 في المئة من المستجوبين: إن وزنهم زاد، خلال الشهرين الأخيرين، فيما أكد 39 في المئة أن وزنهم لم يتغير، لكن 18 في المئة فقط خسروا وزناً. وأردفت الدراسة أن النساء أكثر تأثراً بالزيادة في الوزن، وبلغت نسبة المتضررات 47 في المئة، بينما اقتربت النسبة وسط الرجال من 36 في المئة. وقال أغلب المشاركين في الدراسة: إن وزنهم زاد بسبب قلة الحركة، وزيادة تناول الطعام، من جراء البقاء في البيت طوال أسابيع.