فريدة الحوسني: شكراً «أم الإمارات» على التواصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

عقدت حكومة الإمارات، أمس الأربعاء، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي؛ للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19)، وتحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي، وعمار المعيني، المتحدث الرسمي عن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة؛ للوقاية من الفيروس.

وتوجهت الدكتورة الحوسني، بالشكر إلى سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»: «شكراً أم الإمارات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، على مبادرتها بالتواصل، وشكر الكادر الطبي وأبطالنا في خط الدفاع الأول، تعودنا من سموّها ومن قادتنا في الدولة هذه اللفتات الإيجابية».

وقالت: «لاحظنا، عبر أغلب الحالات السهلة التي تشافت في الدولة، وخاصةً بسرعة تعافيها، اتباعها لعدد من السلوكات الصحية اليومية؛ مثل: القيام بالأنشطة الرياضية، واتباع نظام غذائي صحي، وتقوية الجهاز المناعي، والمحافظة على الوزن المثالي، والامتناع عن العادات السيئة، مثل: التدخين أو الأكل غير الصحي وغير ذلك». مؤكدة أن الممارسات الصحية تساعد في رفع المناعة ومقاومة الأمراض، وبالتالي تسهم في تسريع عملية التعافي. والجانب النفسي مهم جداً، مع ضرورة تعزيز الصحة النفسية إلى جانب الصحة الجسدية.

وتابعت: ننصح بأهمية الكشف الدوري لدرجات الحرارة في المنزل، وعلى جميع أفراد الأسرة، ونوجه كل من يعاني ارتفاعاً في درجة حرارته بضرورة التواصل مع أقرب مركز أو مستشفى؛ للكشف، أو الذهاب إلى مراكز الفحص بالمركبات المنتشرة في كل إمارات الدولة.

وأكدت أهمية تغطية الأنف والفم، بارتداء الكمامات الطبية أو الورقية أو القماشية، أو أي غطاء مثل الغترة أو الشيلة، وهو إجراء مهم، ويجب اتباعه طوال الوقت لكل فرد يخرج من منزله، واتباع الإجراءات الوقائية المعتمدة.

ورداً على سؤال عن مساهمة ارتفاع درجات الحرارة في قتل الفيروس؟ قالت: كل الدراسات التي تحاول فهم العلاقة بين سلوك الفيروس والمناخ لم تستطع الاتفاق على أن ارتفاع درجات الحرارة يسهم في قتل الفيروس، ونحن مستمرون في متابعة نتائج هذه الدراسات، فضلاً عما يقوم به الباحثون في الدولة في محاولة فهم تأثير المناخ في الفيروس مع الأخذ في الحسبان، أن عامل الحرارة هو أحد العوامل المؤثرة؛ ولكنه ليس الوحيد.

فيما قال عمار المعيني: تهدف حملة «لا تشلون هم» إلى تقديم الدعم النفسي لأفراد المجتمع في مواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، وبما يتماشى مع جميع الجهود الوطنية الاحترازية، للوقاية من الفيروس، وإن الحملة تجسد توجهات القيادة في دولة الإمارات بأن جودة حياة الإنسان هي أكبر أولوية، وأن الصحة هي أهم الركائز لجودة حياة الإنسان والمجتمع.



وأضاف: مفهوم الصحة اليوم لا يقتصر على الصحة الجسدية فقط؛ بل يشمل صحة الإنسان النفسية، خاصةً وأننا أصبحنا في ظل الظروف الحالية بأمس الحاجة إلى دعم وتعزيز صحتنا النفسية؛ للتغلب على التحديات الحالية.

وأوضح: إن الحملة تضم أكثر من 50 مختصاً من أطباء وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، وبشكل تطوعي لخدمة الوطن، وتضم 3 مكوّنات رئيسية، تركز على تقديم الدعم النفسي للجميع، خاصةً أن الدعم النفسي هو أحد الاحتياجات المجتمعية الضرورية.

وتابع: جاء المكون الأول بعنوان: «لندعم معاً»؛ بهدف الإجابة عن استفسارات الأفراد بالنسبة للتحديات النفسية التي تواجههم، وتقديم النصائح التوعوية ومساندتهم، وعبر بث يومي مباشر عبر قنوات التواصل الخاصة بالبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، بالعربية والإنجليزية؛ حيث بلغ عدد مرات البث الحيّ 30، ومدة البث ساعة كاملة، ووصلت مشاهدات البث إلى 250 ألفاً، تطرق عبرها إلى مواضيع متنوعة، وحسب الدراسات العلمية، يعد الخوف والقلق من أقوى المؤثرات التي تضعف مناعة الإنسان.

وجاء المكون الثاني، جلسات افتراضية مغلقة بعنوان: «لنتحدث معاً»، هدفها توفير الدعم النفسي الاجتماعي لفئات محددة، لمساعدتهم وإتاحة فرصة لهم للحوارالمباشر وفي بيئة آمنة، ومناقشة التحديات النفسية التي يواجهونها؛ حيث قدم البرنامج أكثر من 8 جلسات دعم نفسي مغلقة؛ للمحافظة على خصوصية المشاركين، وتحت إشراف أطباء وأخصائيين نفسيين معتمدين، شارك فيها نحو 300 شخص، منها جلسات موجهة للموجودين في الحجر الصحي، والأمهات العاملات، وطلاب المدارس والجامعات، وخط الدفاع الأول.

وأضاف المتحدث الرسمي عن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة: إن المكون الثالث للحملة هو «لنطمئن معاً»، ويركز على التوعية بأهمية المرونة النفسية وتعزيزها لدى المجتمع؛ حيث نشر البرنامج حتى الآن أكثر من 21 مقطع فيديو تضم رسائل دعم وطمأنة للمجتمع، بلغ عدد مشاهداتها 300 ألف.

وأكد أن الحملة استطاعت أن تكون منصة تفاعليةً مؤثرة متوافرة بشكل يومي؛ لتقديم الدعم النفسي للجميع في هذه المرحلة التي يحتاج فيها الناس إلى الطمأنينة والدعم النفسي.