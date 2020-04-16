«تعاونية الاتحاد» تلبي الاحتياجات في بيئة تراعي أعلى مستويات الوقاية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تواصل «تعاونية الاتحاد»، تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع، ومن أهمها المنتجات الغذائية.

وأكد ماجد الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، أن التعاونية تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في تقديم إحدى الخدمات الأساسية التي لا يمكن لأي مجتمع الاستغناء عنها، وهي خدمة توفير الغذاء، وهي تواصل العمل بروح الفريق الواحد على تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، لتحقيق راحة البال للجميع، بمواصلة تقديم خدمة نوعية ترقى إلى مستوى تطلعات العملاء، على الرغم من الموقف الاستثنائي الذي تواجهه دولتنا والعالم أجمع جراء تفشي وباء كورونا، وهو واجب وطني لا يمكن الإخلال به تحت أي ظرف من الظروف.

وعن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة في أفرع التعاونية ومواقعها، أكد أنها كانت من أوائل الجهات التي سعت إلى تطبيق الإرشادات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، وبلدية دبي، وكل الجهات المعنية بمكافحة الفيروس، في إطار الحرص الدائم على توفير بيئة آمنة وصحية للعملاء وأعضاء فرق العمل. مشدداً على أن اشتراطات الصحة والسلامة تتصدر الأمور التي تحرص التعاونية على التحقق منها وتأكيد تطبيقها في جميع الأوقات، بما في ذلك مضاعفة العمل على تقديم خدمة التوصيل للمنازل التي شهدت طفرة كبيرة، لاسيما مع قرار تمديد عمليات التعقيم في دبي على مدار الساعة، وهو ما وضع المزيد من الضغوط على التعاونية، إلا أن ذلك لم يحبط من عزيمتها؛ بل زادها إصراراً على مضاعفة العمل من أجل راحة الجميع وسلامتهم.

وعن توفر المنتجات الغذائية الطازجة أو المعلبة، والمبردة والمجمدة، قال خالد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي: «نطمئن جميع عملائنا الكرام على أن كل المواد الغذائية متوفرة بصورة طبيعية للغاية؛ حيث تتمتع التعاونية بقاعدة عريضة من الموردين في نحو 50 دولة، ما يعزز قدرتها على الوفاء بكل احتياجات العميل في جميع الأوقات».