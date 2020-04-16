«الحب السبعيني» في العناية المركزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن زوجان مسنان من الاحتفال بذكرى زواجهما ال50، على الرغم من وجودهما في وحدة العناية المركزة، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت وسائل إعلام محلية في إيطاليا صوراً تُظهر جانكارلو (73 عاماً) وزوجته ساندرا (71 عاماً)، وهما يمسكان بيدي بعضهما بعضاً في احتفال بسيط باليوبيل الذهبي لارتباطهما في مستشفى بإقليم ماركي شرقي إيطاليا.

وقالت الممرضة في المستشفى روبرتا فيريتي، إنها علمت بحلول ذكرى زواج المسنين، وسعت مع آخرين من طاقم المستشفى إلى تنظيم الحفل البسيط في شكله، والكبير في معناه.

وأضافت فيريتي أن الزوجة كانت تبكي كثيراً، بسبب قلقها على زوجها، وكشفت كيف بقي يحبها بعد مرور كل هذه السنوات على زفافهما، وفق «سكاي نيوز».

ولم يستغرق الاحتفال الصغير سوى 10 دقائق فقط، ويمكن مشاهدة أفراد طاقم المستشفى يرتدون ملابس واقية من الفيروس ويحيطون بالزوجين، ويصنعون أشكال قلوب الحب بأيديهم.