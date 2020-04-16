شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى عالمياً في طرح خطة الدعم الاقتصادي بمواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكد جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، أن الإمارات قادرة على مواجهة تبعات الأزمة وتجاوزها بدعم من مصدّاتها المالية الضخمة، وقاعدة النمو الاقتصادي لديها، ورجح أن يعود الاقتصاد لتسجيل نمو قوي بمعدل 3.3% في العام المقبل بعد انكماش بنحو 3.5% في العام الجاري نتيجة لتبعات أزمة (كوفيد- 19) التي تسببت بتوقف شبه كامل في حركة الاقتصاد العالمي.

وقال في مؤتمر صحفي عقده الصندوق، أمس الأربعاء، عن بعد، ضمن اجتماعات الدوليين الافتراضية لربيع 2020، إن الإمارات كانت من أولى دول العالم في اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة التداعيات الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، لمواجهة تفشى الفيروس، وأقرت الإمارات عدداً من حزم الدعم المالي والنقدي، إضافة إلى عدد من التدابير لخفض الرسوم ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تداعيات الأزمة، مع تركيز لافت على الجوانب الصحية، والحفاظ على سلامة المواطنين، والمقيمين.

بحسب تقديرات الصندوق التي أوردها ضمن تقرير آفاق النمو الاقتصادي لدول المنطقة الذي أطلق، أمس الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي، يتوقع أن تصل قيمة إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات هذا العام إلى 1.26 تريليون درهم (343 مليار دولار)، وأن يرتفع إلى 1.334 تريليون درهم (363.6 مليار دولار) في العام المقبل، مع تعافي الاقتصاد من التبعات المرحلية المؤقتة لفيروس (كوفيد -19).

ويتوقع الصندوق أن يؤدي جمود الأنشطة الاقتصادية في ظل الإجراءات الاحترازية الرامية لاحتواء انتشار الفيروس، إلى انكماش الناتج المحلي غير النفطي للإمارات بنحو 5% هذا العام ليسجل قفزة في النمو بنسبة 4% في العام المقبل.

وقال إن إجمالي الناتج المحلي النفطي للدولة متوقع أن يستقر هذا العام دون تراجع، أو نمو، ليعود ليسجل نمواً بحو 1.7% في العام المقبل. وبحسب تقديرات الصندوق (التي تم إعدادها قبل اتفاق مجموعة أوبك+ الأخير) فيتوقع أن يصل إنتاج الدولة من النفط إلى 3.06 مليون برميل في اليوم هذا العام، ونحو 3.14 مليون برميل في 2021. ووفقاً لتقديراته يتوقع أن تصل صادرات الدولة اليومية من النفط الخام إلى 2.37 برميل هذا العام، ونحو 2.44 مليون برميل في العام المقبل.



سعر التوازن النفطي



ويقدر الصندوق سعر التوازن النفطي للإمارات بنحو 69.19 دولار هذا العام، مقابل 67.1 دولار، ويتوقع الصندوق تراجع سعر التوازن النفطي إلى 60.6 دولار للبرميل في العام المقبل. وقال التقرير إن سعر التوازن النفطي الخارجي للدولة لا يتوقع أن يزيد على 32 دولاراً للبرميل هذا العام، مقابل 31 دولاراً في 2019، ويرجح تراجعه إلى 25.7 دولار للبرميل في العام المقبل.

من جهة أخرى، توقع التقرير تراجع المعروض النقدي للإمارات في العام الجاري بنحو 6.9% ليعاود النمو بقوة بنحو 5.5% في العام المقبل.

ويتوقع الصندوق أن يصل العجز في الموازنة هذا العام للدولة إلى 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ونحو 7.1% في العام المقبل، مقابل عجز وصل معدله إلى 0.8% في العام الماضي، وفقاً لتقديرات الصندوق.



العائدات الحكومية



ويتوقع أن تصل العائدات الحكومية للدولة باستثناء المنح، إلى نحو 26.8% من الناتج المحلي هذا العام، لترتفع إلى 27.7% في العام المقبل. وقال إن الدين الحكومي سيصل هذا العام إلى 33.6% من الناتج المحلي ليتراجع إلى 33.2% في 2021.

ورجح أن يصل فائض الميزان التجاري للدولة هذا العام إلى 145 مليار درهم (39.5 مليار دولار)، مع صادرات بقيمة إجمالية 318 مليار دولار، (مقابل 389.4 مليار دولار في 2019)، وواردات بقيمة 278.5 مليار دولار هذا العام (مقابل 315.2 مليار دولار في العام الماضي). ويرجح الصندوق ارتفاع الفائض في ميزان الدولة التجاري إلى 188.64 مليار درهم (51.4 مليار دولار) في العام المقبل.

ورجح أن يصل فائض الحسابات الجارية للإمارات في العام الجاري إلى 5.2 مليار دولار، (19.08 مليار درهم)، وأن يرتفع إلى 14.9 مليار دولار (54.68 مليار درهم) في العام المقبل.

وقدر الصندوق قيمة الاحتياطيات الرسمية الإجمالية للإمارات بنحو292.87 مليار درهم (79.8 مليار دولار) هذا العام، أو ما يعادل الواردات لفترة 3.1 شهر، ونحو 274.249 مليار درهم (74.7 مليار دولار)، بما يوازي واردات الدولة لفترة 2.8 شهر.



الشرق الأوسط وآسيا الوسطى



وقدر جهاد أزعور خسائر دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من انكماش اقتصاداتها بمعدل 4% في العام الجاري بنحو 425 مليار دولار.

من جهة أخرى، قال أزعور إن الصندوق تلقى طلبات دعم من 12 دولة في المنطقة، بعضها حصل بالفعل على الدعم، وما زال الصندوق ينظر تباعاً في بقية الطلبات.

وحول طلب إيران قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار، قال إن الصندوق لا يزال يبحث في طلب الدعم من إيران، لكن مع الافتقار للبيانات سيحتاج الأمر المزيد من الوقت.

ولفت من جهة أخرى، إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر جيد، وواصل التحسن على مدى السنوات القليلة الماضية، وقال إن مصر إلى الآن لم تطلب دعماً تمويلياً من الصندوق لمواجهة تبعات الأزمة.

وأوضح جهاد أزعور في حديثه عن لبنان، أنه يواجه تحديات عدة، حتى قبل أزمة «كورونا»، لكنه لم يطلب بعد رسمياً، الدعم من برنامج صندوق النقد للأزمات، مشيراً إلى أن الصندوق يوفر في الوقت الراهن الدعم الفني اللازم للبنان.



50 % هبوط أسعار النفط منذ بداية العام



وقال تقرير الصندوق، إن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تعرضت لصدمتين كبيرتين تعزز كل منهما آثار الأخرى: فإلى جانب الآثار المدمرة في صحة الإنسان، تتسبب جائحة (كوفيد-19) والهبوط في أسعار النفط بحدوث اضطراب اقتصادي كبير في المنطقة من خلال صدمات العرض، والطلب المتزامنة. وكانت معظم بلدان المنطقة تقريباً، قد أبلغت عن حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، كما هبطت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ بداية العام الجاري.

ولفت إلى أن الجائحة تسببت بحدوث اضطرابات حادة، وخسائر فادحة في التجارة، ما أثر في القطاعات ومؤسسات الأعمال الغنية بالوظائف: فقد أدت إجراءات الاحتواء في الاقتصادات الرئيسية، وأهم البلدان الشريكة تجارياً، إلى تخفيض الطلب الخارجي بشدة. وقد أثر تباطؤ النشاط العالمي الناجم عن ذلك في سلاسل القيمة العالمية في المنطقة، وفي قطاعات التجزئة والصناعات التحويلية الغنية بالوظائف، فضلاً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي الوقت نفسه، فإن الإجراءات الاحتوائية التقييدية التي اتخذتها حكومات المنطقة، والمخاوف من الإصابة بالعدوى تضعف طلب المستهلكين، لا سيما في قطاعات السياحة، والضيافة، والتجزئة. وفي الوقت نفسه، ازدادت حدة تضييق الأوضاع المالية العالمية، ما زاد من التحديات أمام المنطقة.

والأثر قد يكون طويل الأمد: رغم أجواء عدم اليقين الكثيفة التي تكتنف عمق هذه الأزمة ومدتها، فسوف تتسبب هذه الجائحة بتفاقم مشكلة البطالة بالمنطقة وازدياد مواطن الضعف المرتفعة بالفعل الناجمة عن زيادة الدين العام والدين الخارجي في العديد من البلدان.



استجابة سريعة



قال الصندوق إن دول المنطقة كانت سريعة في استجاباتها لمواجهة الأزمة، فقد اتخذت إجراءات لحماية الأرواح، واحتواء انتشار الفيروس، ودعم القطاعات المتضررة بشدة. وعلى الرغم من زيادة الإنفاق على الصحة العامة في كل البلدان لدعم الحالة الطارئة، وتعزيز البنية التحتية في مجال الرعاية الصحية، فقد تباينت الاستجابات المتعلقة بالصحة حسب حالة الاستعداد، ومستويات الإنفاق الحالية.

ولفت إلى تباين حجم التدابير على مستوى المالية العامة في مختلف البلدان، حسب حيز السياسة المتاح للتصرف، فقد أعلنت بلدان كثيرة عن مجموعات من التدابير على مستوى المالية العامة، شملت تدابير على جانبي الإيرادات، والنفقات، وبلغت في المتوسط 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال إن البنوك المركزية قدمت دعماً مباشراً، حيث تم الإعلان عن تدابير لدعم السيولة في سبعة بلدان، بمتوسط قدره 3.4% من إجمالي الناتج المحلي. وتم تيسير موقف السياسة النقدية في أنحاء المنطقة، مع استخدام سعر الصرف كهامش أمان، حسبما يكون ملائماً.

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الآفاق المتوقعة ومواطن الضعف



قال الصندوق إن الأثر الاقتصادي سيكون بالغاً، حيث تسجل المنطقة انكماشاً في 2020 بمتوسط قدره 3.1% حيث قامت معظم بلدان المنطقة بتعديل توقعات النمو بالخفض بأكثر من 4 نقاط مئوية في سنة واحدة، ما يعادل استبعاد 425 مليار دولار من الناتج الكلي للمنطقة. وجاءت هذه التعديلات بالنسبة لكل البلدان تقريباً، أعلى من التعديلات المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008 وصدمة أسعار النفط في 2015.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يلحق ضرر جسيم بوجه خاص بالدول الهشة، والمتأثرة بالصراعات، فمن المتوقع أن يؤدي الهبوط الاقتصادي إلى تفاقم حدة التحديات الكبيرة بالفعل التي تواجه هذه البلدان على المستوى الإنساني، وفي ما يتعلق بأزمة اللاجئين، لا سيما في ظل ضعف البنى التحتية الصحية والأحوال المعيشية في هذه البلدان، ما سيحفز من سرعة انتشار الجائحة. من المتوقع أن يلحق ضرر جسيم بوجه خاص بالدول الهشة، والمتأثرة بالصراعات، فمن المتوقع أن يؤدي الهبوط الاقتصادي إلى تفاقم حدة التحديات الكبيرة بالفعل التي تواجه هذه البلدان على المستوى الإنساني، وفي ما يتعلق بأزمة اللاجئين، لا سيما في ظل ضعف البنى التحتية الصحية والأحوال المعيشية في هذه البلدان، ما سيحفز من سرعة انتشار الجائحة.



تراجع الصادرات النفطية



ووفقاً للتقرير، وقعت الأرصدة الخارجية، وأرصدة المالية العامة، تحت وطأة الضغوط، حيث تتعرض البلدان المصدرة للنفط لصدمة مزدوجة يتزامن فيها انخفاض الطلب العالمي، وانخفاض أسعار النفط، حيث يتوقع تراجع الصادرات النفطية بأكثر من 250 مليار دولار في أنحاء المنطقة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتحول أرصدة المالية العامة إلى السالب، متجاوزة 10% من إجمالي الناتج المحلي في معظم البلدان. أما البلدان المستوردة للنفط فسوف تتأثر سلباً بالتراجع الكبير في تحويلات العاملين في الخارج، وتدفقات الاستثمارات، ورؤوس الأموال من البلدان المصدرة للنفط. ومع التدهور الكبير في عجز المالية العامة بهذه البلدان- من جراء أثر انخفاض النمو في الإيرادات الضريبية وارتفاع الإنفاق - فمن المتوقع ارتفاع مستوى الدين العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفغانستان، وباكستان، إلى قرابة 95% من إجمالي الناتج المحلي.

تزايد مواطن الضعف، تماشياً مع الاتجاهات العامة العالمية:

قال الصندوق إن الديون الكبيرة التي تستحق آجالها قريباً تشكل مخاطر على التمويل في ظل الظروف الحالية في الأسواق. ومن المحتمل أن تحد مستويات الدين العام المرتفعة من الحيز المالي المتاح لاتخاذ تدابير إضافية.



أولويات السياسة



الأولوية القصوى هي إنقاذ الأرواح: ينبغي استيعاب الإنفاق الأساسي على الصحة، بغض النظر عن الحيز المالي. أما النفقات غير الأساسية فينبغي تأجيلها لإيجاد الحيز اللازم للتصرف. وقد يلزم توفير التمويل الخارجي والدعم من الجهات المانحة.

وينبغي أن توفر السياسات الحماية لمحركات النمو، مع تخفيف الأثر الواقع على الأسر، والقطاعات الأشد تضرراً، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: فينبغي أن تكفل سياسة المالية العامة توفير شبكات الأمان الاجتماعي الكافية، وتقديم مساعدات التخفيف الضريبي، وإعانات الدعم، والتحويلات المؤقتة والموجهة للمستحقين. وينبغي أن تضمن السياسات النقدية والمالية تلبية احتياجات السيولة مع الحفاظ على السلامة المالية.



الهدف المنشود



وفي المرحلة القادمة، ينبغي أن يتمثل الهدف المنشود في وضع الاقتصاد على مسار تحقيق النمو المستدام: وسيتطلب هذا استعادة الثقة، عن طريق توفير دعم واسع النطاق على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية حيثما توافر الحيز اللازم، وطلب المساعدة الخارجية في حالة ضيق الحيز المتاح. ولا ينبغي إلغاء هذا الدعم إلا إذا كان الاقتصاد ماضياً بالفعلً على مسار التعافي؛ وينبغي تجنب اللجوء إلى السياسات الحمائية. ويقدم الخبراء المشورة من خلال المشاركات الثنائية المستمرة، ونشر مبادرات الصندوق وأفضل الممارسات على مستوى السياسات.



دور صندوق النقد الدولي



قال الصندوق إنه يستجيب حالياً لقدر غير مسبوق من الطلب على المساعدات الطارئة، فهناك 12 طلباً مقدماً حتى الآن للحصول على التمويل من الصندوق. وكانت جمهورية قيرغيزستان هي أول بلد عضو يستفيد من موارد «أداة التمويل السريع»/‏«التسهيل الائتماني السريع»، وأفادت منه تونس أيضاً بعد ذلك. ويوفر برنامج الأردن الاقتصادي الجديد الذي يدعمه الصندوق، الحيز اللازم للنفقات الحيوية المتعلقة بالصحة. وقام المغرب مؤخراً، بالسحب من الموارد المتاحة بموجب «خط الوقاية والسيولة»، لتلبية احتياجات ناشئة عن الأزمة الراهنة.

ولا تزال إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مستمرة في المشاركة الوثيقة في جهود البلدان الأعضاء: فقد عقدت عدة مؤتمرات هاتفية مرئية على مستوى المنطقة لمشاركة السلطات في جهودها لمواجهة الصدمات سريعة التطور. ويقدم الخبراء المشورة من خلال المشاركات الثنائية المستمرة، ونشر مبادرات الصندوق وأفضل الممارسات على مستوى السياسات.

وأكد الصندوق أنه مستمر في التنسيق عن كثب مع المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وبنوك التنمية الإقليمية، والجهات المانحة: فلا يزال خبراء الصندوق مستمرين في التعاون الوثيق، على مستوى مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مع زملائهم في البنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ويواصلون التنسيق مع الهيئات الإقليمية، مثل صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة التعاون الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطى، بهدف حشد المشورة بشأن السياسات، والمساعدات المالية، ودعم الجهات المانحة، ومساعدات تخفيف أعباء الديون.