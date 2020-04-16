الجيش اليمني يستعيد معسكر «الخنجر» في الجوف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”

أعلن الجيش الوطني اليمني، أمس، استعادة سيطرة قواته على معسكر استراتيجي في محافظة الجوف، قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وطبقاً لمصدر عسكري فان «قوات الجيش خاضت معارك ضد ميليشيات الحوثي في معسكر الخنجر الاستراتيجي بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف»، ونجحت في السيطرة على المعسكر بالكامل، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين، دون تفاصيل أكثر. وساند طيران التحالف العربي قوات الجيش الوطني اليمني في السيطرة على المعسكر بعد أسبوع من سيطرة ميليشيات الحوثي عليه. ويتحكم المعسكر بطرق رئيسية في مديرية خب والشعف، التي تشكل قرابة ثلثي مساحة محافظة الجوف.

واتسمت المواجهات في عدد من جبهات الجوف بتبادل السيطرة على المواقع بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي، التي ما زالت مستمرة في هجماتها.

من جانب آخر، أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس الأربعاء، محاولات هجومية لميليشيات الحوثي الانقلابية غربي محافظة مأرب.

وذكر موقع «سبتمبر نت» الاخباري، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية شنت محاولات هجومية عدة على مواقع الجيش في منطقتي المخدرة، وصرواح، وتمكنت قوات الجيش من إفشالها، وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأضاف الموقع أن الميليشيات المتمردة قصفت، في الوقت نفسه، مواقع تمركز قوات الجيش في مناطق مختلفة بالمديرية ذاتها.

وأشار «سبتمبر نت» الى أن قوات الجيش الوطني ما زالت ملتزمة بتوجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التي تقضي بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأعلن الجيش، أمس، إحباط قواته، مساء أمس الأول، محاولات هجومية عدة لميليشيات الحوثي في محافظة الجوف، منها إفشال محاولة تسلل للميليشيات شرقي مدينة الحزم.

وذكر موقع «سبتمبر نت» الاخباري الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش الوطني أفشلت هجمات مماثلة للميليشيات في جبل صلب، ونجد العتق، ومنطقة العيرف، بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.