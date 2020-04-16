«حِداد جميل» لدافينشي.. اختلاج المشاعر في لحظة سكون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أوميد عبدالكريم إبراهيم

حين يُذكر اسم الفنان الإيطالي، ليوناردو دافينشي، تتبادر إلى الأذهان لا إرادياً لوحة «الموناليزا» الشهيرة التي تعتبر واحدة من التحف الفنية الأروع على مر العصور، إلا أن المتتبع لمسيرة الفنان والجيولوجي، وعالم الخرائط والنبات، والموسيقي والمعماري الإيطالي الكبير، سيتلمس روعة «الموناليزا» في أغلبية أعمال دافينشي الذي وظّف دهاءه وعبقريته في الفن، فتمخضت عن مخيّلته الجامحة الخصبة عشرات الأعمال التي خلّدت اسمه إلى الأبد، ومن ضمنها لوحة «حِداد جميل» أو «امرأة مجهولة الهوية» التي عكست الإبداع اللامتناهي لرائد عصر النهضة.

لوحة «حداد جميل» التي تعددت القراءات والسجالات حولها، والتي رسمها دافينشي بألوان زيتية على الخشب في ميلانو بين عامي 1495 و1499، عبارة عن «بورتريه» لوجه امرأة جميلة يظهر على ملامحها الحزن، وهي تُطوق جبينها بعصابة سوداء وترتدي ثوباً بالأحمر والأخضر من ثياب عصر النهضة الذي يعتبر دافينشي أبرز رواده، ويُطلق على اللوحة أيضاً اسم «بورتريه لامرأة مجهولة الهوية»، وفيها وظّف الفنان الإيطالي إبداعاً تكتنفه ألغاز يفك شيفراتها صاحب البصيرة قبل سواه؛ حيث تختلج مشاعر الحزن، الفرح والتأمل، في لحظة سكون، وهذه اللوحة معروضة في متحف اللوفر بباريس، وسبق أن عُرضت في متحف اللوفر بأبوظبي في أكتوبر عام 2017 كأول عمل فني لدافينشي يُعرض في دولة خليجية.

ظلت هوية السيدة التي تظهر في اللوحة موضع جدل لفترة طويلة من الزمن، ففي الوقت الذي رجّح البعض أن تكون اللوحة للأميرة إيزابيلا من مملكة أراغون، ذهب آخرون إلى أن اللوحة رسم تعبيري لعشيقة ملك فرنسا «فرنسوا الأول» الذي دأب على دعم حركة الفنون والآداب واستقدام المبدعين ومن بينهم الفنانين، إلى بلاطه بشكل مستمر، ومما رجّح هذه النظرية بقاء اللوحة لمدة طويلة ضمن المجموعة الفنية الخاصة بالملك الفرنسي، إلا أن هذا الاحتمال استبعد بشكل كامل في وقت لاحق، إلى جانب روايات أخرى متعددة حول اللوحة؛ حيث رجّح البعض أن تكون السيدة المرسومة هي بياتريس ديستي، زوجة دافينشي.



تزاحم الاحتمالات



كان من عادة الأغنياء والنخبة والشخصيات المهمة في القرن الخامس عشر، تخليد الأشياء التي تحظى بحبهم واهتمامهم وتقديرهم، وكان الرسم أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف آنذاك، وهو ما دفع خبراء الفن والنقاد في الوقت الراهن إلى الاعتقاد بأن المرأة الظاهرة في اللوحة هي «لوكريزيا كريفللي» عشيقة دوق إيطالي عاش بمدينة ميلانو في ذلك الوقت، وأن حبه الكبير لها ولّد لديه فكرة تخليد جمالها الفائق من خلال لوحة فنية، فكان ذلك بمثابة ميلاد هذه اللوحة على يد دافينشي، رائد عصر النهضة، وفي ذات السياق نَسب مؤرخ الفن المتخصص بعصر النهضة، الأمريكي برنارد بيرينسون «1865-1959»، اللوحة إلى الرسام بيرناردينو دوكونتي، أما الفنان والمؤرخ الإنجليزي، هربرت كوك «1868-1939»، فنسبها إلى الرسام الإيطالي جيوفاني أنتونيو بولترافيو، إلا أنه تراجع عن رأيه فيما بعد، قائلاً إنه «رأى أنامل ليوناردو دافينشي في اللوحة».



جدل محتدم



لم يقتصر احتدام الجدل على هوية المرأة التي تظهر في اللوحة فحسب؛ بل تعدى ذلك إلى مسألة «هوية اللوحة» نفسها، وما إذا كان ليوناردو دافينشي هو من رسمها أم لا، خصوصاً أن فناني ذلك العصر كانوا يعتمدون على ورش العمل الفنية التي كانت تعمل بأسلوب جماعي بإشراف مساعد الفنان نفسه، وهو ما حدا بالبعض إلى طرح احتمال أن تكون اللوحة من عمل «جيوفانو بولترافيو» الذي كان أشهر وأبرز مساعدي دافينشي آنذاك، إلا أن التحقيقات الدقيقة وصور الأشعة السينية للوحة أثبتت أن قطعة الخشب التي استخدمت في هذه اللوحة تعود إلى الحقبة التاريخية التي عاش فيها دافينشي؛ بل وإلى نفس الشجرة التي صُنعت من خشبها لوحة أخرى للفنان الإيطالي الكبير الذي كان قد رسمها في الفترة ذاتها، وهو ما يُفند إلى حد بعيد الاعتقاد بأن تكون اللوحة لفنان آخر، ويثبت أن ليوناردو دافينشي هو الأب الشرعي ل«مجهولة الهوية».

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مقارنة



تناول آخرون هذه اللوحة من زاوية مختلفة، وقارنوا بينها وبين «الموناليزا»، وهي الأخرى لدافينشي؛ حيث تجلس «المرأة مجهولة الهوية» قبالة نافذة ذات خلفية داكنة، في حين تجلس «الموناليزا» قبالة منظر طبيعي، وقالوا إن ابتسامة «المرأة مجهولة الهوية» المتكلفة تبدو أكثر دقة من ابتسامة «الموناليزا»، وفي تعليق له على هذه التحفة الفنية، يقول المدير العلمي لوكالة المتاحف الفرنسية جان فرانسوا شارنييه: «لا نعرف شيئاً عن هوية المرأة التي في اللوحة، لكنها واحدة من أجمل النساء في ميلانو، ويبدو أنها من طبقة أرقى من الموناليزا بالمقارنة بين الاثنتين وبالنظر إلى ثيابها الباذخة؛ حيث إن موناليزا متواضعة الزي».



قيمة عالية



يُرجح خبراء الفن أن تكون القيمة الحقيقية لهذه اللوحة عالية جداً، وقارنوها بلوحة «سالفاتور مندي» لدافينشي أيضاً، والتي تم شراؤها بمبلغ فلكي وصل إلى 450.3 مليون دولار، وفي هذا السياق، وخلال عرض اللوحة في متحف اللوفر بأبوظبي في أكتوبر عام 2017، كتبت مجلة «فوربس» الأمريكية المتخصصة بالمال والأعمال، أن «ما يجعل هذه اللوحة بموقعها الحالي (آنذاك) في أبوظبي فريدة من نوعها، يتعلق بأن لوحات دافينشي نادرة للغاية».