ألمانيا تعيد فتح المدارس في 4 مايو.. وفنلندا ترفع العزل عن هلسنكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت عدد من الدول الأوروبية، الأربعاء، مواجهة أزمة العزل التي شلت مظاهر الحياة فيها، بسبب تفشي فيروس كورونا؛ إذ أعادت الدنمارك فتح مدارسها، بينما سمحت ألمانيا للمتاجر بفتح أبوابها، وحددت الرابع من مايو المقبل لعودة المدارس للعمل، ورفعت فنلندا الإغلاق عن العاصمة، فيما سعت دول أخرى إلى تخفيف قيودها، وتحريك اقتصادها المهدد بالركود.

وبعد شهر من الإغلاق، وبعد مؤشرات عن تراجع الفيروس، أعادت المدارس الدانماركية فتح أبوابها بشكل خجول، وطلبت السلطات الالتزام بإبقاء مسافة مترين بين طاولات التلاميذ، لكن بعض الأهالي اعتبروا هذا القرار سابقاً لأوانه.

وفي ألمانيا، أعلنت السلطات تمديد حظر التجمعات الكبيرة حتى أواخر أغسطس المقبل، مع دراسة تخفيف بعض القيود المفروضة على البلاد.

وأعلنت المستشارة أنجيلا ميركل، بدء العودة للمدارس تدريجياً اعتباراً من 4 مايو المقبل، والسماح للمتاجر التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع بفتح أبوابها مجدداً، كما أوصت ميركل بوضع الكمامات في وسائل النقل والمتاجر.

وفي فنلندا، قررت رئيسة الوزراء سانا مارين، رفع الإغلاق عن العاصمة هلسنكي، لكنها حذرت من أن وباء «كوفيد 19 ليس تحت السيطرة بعد» وأن قيوداً أخرى ستبقى سارية، بينهما إغلاق المدارس وحظر التجمعات.

وسمحت إيطاليا المتوقفة عن العمل منذ أكثر من شهر، بفتح بعض المحلات التجارية المحدودة جداً، وفتحت مثلاً مكتبات، لكن مناطق عدة اتخذت قرارات بتمديد إغلاق المكتبات، وخاصة روما وتورينو ونابولي وميلانو (لومبارديا في الشمال)، وهي تضم 40% من السكان.

وفي النمسا، فتحت الحدائق والمحلات التجارية الصغيرة، واستعادت جادة فافوريتين التجارية حيويتها، على الرغم من تأثير إجراءات صحية مفروضة على الحركة فيها؛ إذ يصطف عدد كبير من المتسوقين أمام المحلات التجارية وتفصل بينهم مسافات كبيرة.

وفي إسبانيا، استأنف جزء كبير من العمال العمل، الاثنين، في المصانع والورشات، بعد أسبوعين من توقف شبه تام للاقتصاد الذي اقتصر نشاطه على «القطاعات الأساسية».

وقدمت الجمهورية التشيكية، من جهتها خطة لتخفيف إجراءات العزل على مراحل، اعتباراً من 20 أبريل/‏نيسان الجاري،

وحددت فرنسا 11 مايو/‏أيار المقبل موعداً لبدء تخفيف إجراءات العزل تدريجياً.

وأضيف حدثان كبيران إلى لائحة النشاطات التي ألغيت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، هما إلغاء الدورة السابعة بعد المئة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الذي أرجئ إلى 29 أغسطس/‏آب، ودورة 2020 من مهرجان كان السينمائي الذي يمكن أن يتخذ «أشكالاً جديدة».

(وكالات)