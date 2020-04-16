مليونـا إصابـة بـ «كورونـا» في العالـم.. نصفهـا في أوروبـا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية تسجيل أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم، نصفها في أوروبا قبل ظهر أمس الأربعاء.

واستناداً إلى أرقام رسمية، أحصت الوكالة ما لا يقل عن مليونين و576 إصابة، بينها 126871 وفاة في أوروبا؛ القارة الأكثر تضرراً بالوباء، مع 1010858 حالة، و85271 وفاة، و609240 حالة، منها 26033 وفاة في الولايات المتحدة؛ البلد الذي يتفشى فيه الفيروس حالياً بسرعة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها، تسجيل انخفاض بسيط في معدل الوفيات اليومي بفيروس كورونا، حيث سجلت 523 وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 18579 شخصاً، بينما وصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 177633 حالة، بعد تسجيل ارتفاع في عدد المصابين إلى 5092 إصابة جديدة منذ أمس الأول.

وأعلن مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 17167 حالة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد بينها 10643 في المستشفيات إضافة إلى 6524 في دور رعاية المسنين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سالومون قوله إن الأرقام تظهر ارتفاعاً قدره 1438 حالة خلال 24 ساعة.

وفي بلجيكا سجلت 283 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4440. وأعلنت سويسرا ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس لديها إلى 973، والإصابات إلى 26,336 حالة. وأعلنت إيطاليا في وقت لاحق تسجيل 2667 إصابة جديدة يوم أمس، وهي أدنى حصيلة إصابات تسجلها السلطات منذ شهر.

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 26 ألفاً و59، بعد تسجيل ألفين و410 حالات. وحسب الإحصائيات الأخيرة لجامعة «جونز هوبكينز» الأمريكية، فقد تم تسجيل 27 ألفاً و48 إصابة بالفيروس، رفعت الحصيلة إلى 609 آلاف و685، بينما سجلت نيويورك أمس 752 حالة وفاة جديدة. ويزيد إجمالي الإصابات بالولايات المتحدة عن مجموع إصابات الدول الثلاث التي تتبعها في الترتيب.

ووضع حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم خطة وصفتها صحيفة الجارديان بالبراجماتية حول مستقبل الولاية، واعترف بعدم وجود جدول زمنى محدد لوقت رفع أمر البقاء فى المنزل، مضيفاً: «هناك شعاع من التفاؤل بأن هذا سوف يمر أيضًا». (وكالات)