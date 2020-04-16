الجيش الليبي يدمر رتلاً للميليشيات وغرفة عمليات للأتراك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الأربعاء، عن استهداف رتل للميليشيات بالقرب من قاعدة الوطية «غرب»، وتدمير غرفة عمليات رئيسية للأتراك بقاعدة معيتيقة الجوية وسط طرابلس، فيما أبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «انزعاجها الشديد» من التصعيد الأخير الذي شهده غرب البلاد، والذي انتهى بسيطرة قوات حكومة الوفاق على 6 مدن غرب طرابلس كان الجيش الوطني الليبي يسيطر عليها، كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال التطورات المؤسفة التي شهدتها مدن صبراتة وصرمان.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش، في بيان، إن القوات الجوية استهدفت رتلاً كان يتجه للهجوم على قاعدة الوطية من منطقة العسة غربي البلاد.

وأوضح: إن الرتل المستهدف كان يتكون من أكثر من 30 آلية، ما أسفر عن خسائر فادحة، وتدميره بالكامل.

من جهة أخرى، أعلنت قوة عمليات اجدابيا، التابعة للجيش الليبي، عن استهداف غرفة عمليات رئيسية للميليشيات والمرتزقة بقاعدة معيتيقة الجوية.

وقال عقيلة الصابر، المسؤول الإعلامي بالقوة، إن مدفعية الجيش الليبي بعد الرصد والمتابعة، استهدفت غرف عمليات المستشارين الأتراك، بعد ورود معلومات مؤكدة عن استعدادهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي.

وأكد الصابر، في تصريحات ل«العين الإخبارية»، أن الضربات استهدفت أيضاً مخزناً للذخائر القادمة حديثاً من تركيا ومحطة إقلاع الطائرات المسيّرة في الجانب العسكري من القاعدة.من جهة أخرى، أبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «انزعاجها الشديد» من التصعيد الأخير والذي انتهى بسيطرة ميليشيات حكومة الوفاق على 6 مدن غرب طرابلس كان الجيش الليبي يسيطر عليها.

وأعربت البعثة في بيان، أمس «عن انزعاجها الشديد إزاء استمرار التصعيد»، مؤكدةً أنها «تدين الأعمال الانتقامية في المدن الساحلية الغربية والقصف العشوائي على طرابلس، ما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، مهدداً باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة».

وأضافت: «تابعنا ببالغ القلق تقارير تفيد بوقوع هجمات على المدنيين واقتحام سجن صرمان وإطلاق سراح 401 سجين من دون إجراءات قانونية، علاوة على تمثيل بالجثث وأعمال انتقامية، بما في ذلك أعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات العامة والخاصة في المدن الساحلية التي سيطرت عليها قوات تابعة لحكومة الوفاق».

وتابعت: «إذا تم التأكد من صحة الأعمال الانتقامية، فإن من شأنها تشكيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».

وحذرت من أن «الأعمال الانتقامية ستفضي إلى مزيد من التصعيد في النزاع وستؤدي إلى دائرة انتقام من شأنها العصف بالنسيج الاجتماعي في ليبيا».

ودعت «أطراف النزاع إلى وقف التصعيد والتحريض، والاستجابة الفورية للدعوات المتكررة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة والشركاء الدوليون إلى هدنة إنسانية».

(وكالات)