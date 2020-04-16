شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة فى الإمارات تقرر حبس إعلامى بسبب إثارته النعرات العرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت النيابة العامة الإتحادية فى دولة الإمارات، بالقبض على الإعلامي الإمارتى" ط.م"، وحبسه احتياطيا، بعد أن رصد مكتب التحقيقات الاتحادى التابع لمكتب النائب العام على شبكة الإنترنت ، مقطع فيديو له يتحدث فيه بما يتضمن تفرقة بين أبناء الجاليات المقيمة على أرض دولة الامارات على أساس الجنسية والعرق.

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وذكرت وكالة أنباء الإمارات عن النيابة العامة أن مكتب التحقيقات الاتحادى رصد في مقطع الفيديو للإعلامى احتقارا لإحدى هذه الجاليات، مما يسيء إلى الدولة وينال من جهودها في نشر قيم التسامح ويتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة الذي يعد أحد ثوابت دولة الامارات العربية المتحدة.

وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة الاتحادية، إن الإعلامي المذكور خضع لتحقيق قضائى توطئه للتصرف قانوناً فى الجرائم المنسوبة إليه.

وأهاب المتحدث بجميع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت، أن يلتزموا بقوانين الدولة، والحفاظ على قيمها الأصيلة التى تحض على احترام الكافة سواء، وعلى عدم التفرقة بين الناس على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس، وأنها ثوابت لا تهاون مع المساس بها.