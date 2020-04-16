قوارب إيرانية تتحرش بسفن أمريكية في الخليج العربي

واشنطن/ الخليج 365

أعلنت القوات البحرية الأمريكية تعرض سفن حربية تابعة لها في الخليج العربي، للتحرش من قِبل قوارب للحرس الثوري الإيراني.

وحسب بيان صادرعن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، فإن "11 قاربا تابعا للحرس الثوري الإيراني، تحرشت بـ6 سفن أمريكية في الخليج خلال قيامها بمهام تدريبية".

وأضاف: "القوارب العسكرية الإيرانية مرت في محيط السفن الأمريكية مرات عديدة، وأن بعضها اقترب من السفن بشكل كبير جدا لمسافة تتراوح بين 9 أمتار و45 مترا".

وأوضح البيان أن "القوارب الإيرانية استجابت للتحذيرات الأمريكية بعد ساعة من الزمن، وأنها ابتعدت عن مكان الحدث دون وقوع أية اشتباكات بين الجانبين".

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