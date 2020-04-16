سوريا.. اشتباكات بين مسلحين مرتبطين بالولايات المتحدة

موسكو / الخليج 365
أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ جورافلييف، الأربعاء، وقوع اشتباكات بين مسلحين دربتهم الولايات المتحدة في سوريا ومجموعات متطرفة تشرف عليها الولايات المتحدة.
وقال جورافلييف في تصريح: "المجموعات المسلحة غير الشرعية التي تم تدريبها في القاعدة العسكرية الأمريكية في المنطقة التي يوجد فيها مخيم الركبان، حاولت مغادرة منطقة التنف، في ليلة 13/14 أبريل/نيسان".
وأوضح: "في هذه الأثناء شنت المجموعات المتطرفة التي تشرف عليها الولايات المتحدة، هجوما على المسلحين".
وأشار إلى أن "الاشتباكات أسفرت عن تدمير 3 عربات (بيك آب)، وألقت قوات النظام السوري القبض على 27 شخصا تمكنوا من الهروب".
وأضاف: "اعترف المسلحون الذين استسلموا أن المدربين الأمريكيين دربوهم من أجل تخريب المنشآت النفطية والبنية التحتية للمواصلات وتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية"
ولفت إلى أن المسلحين سلموا أسلحتهم وذخائرهم التي منحها إياهم الأمريكيون.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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