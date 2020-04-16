السودان.. الجيش يدعو لعدم الالتفات لمحاولات إثارة الفتنة

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

دعا الجيش السوداني، الأربعاء، السودانيين إلى عدم الالتفات إلى شائعات تسعي إلى إثارة الفتنة بين "القوات المسلحة ومكوناتها والقوات النظامية الأخرى".

وذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد الأعلى للجيش، عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارًا بإنهاء انتداب 68 ضابطًا يتبعون الجيش من قوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش)، بقيادة نائبه محمد حمدان (حميدتي(، وعودتهم إلى الجيش.

وأضافت أنه يوجد تباين كبير بين البرهان وحميدتي بشأن ملفات، أبرزها التعامل مع رموز نظام الرئيس المعزول، عمر البشير (1989: 2019).

وقال المتحدث باسم الجيش، عامر محمد الحسن، في بيان، الأربعاء: "تنتشر على الساحة كثير من الأخبار السالبة والضارة بالأمن الوطني، ولن تنال هذه الإشاعات المغرضة من عضد القوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى، ولن تؤثر علي تماسكها ووحدتها"، وفق الوكالة الرسمية للأنباء (سونا).

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وتابع: "لن نسمح بحدوث ما يقوض مكتسبات وإرادة الشعب السوداني، والذي ندعوه لعدم الالتفات للشائعات ولكل من يسعى للفتنة بين القوات المسلحة ومكوناتها والقوات النظامية الأخرى".

وشدد الحسن على أن الجيش "سيظل على العهد الذي قطعه على نفسه وللشعب السوداني في صيانة مكتسبات الثورة، والمضى بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان واستكمال مطلوباتها".

و"الدعم السريع" هي قوات قتالية كانت تتبع جهاز الأمن والمخابرات في عهد البشير، قبل أن يتم إلحاقها بالجيش قبل يناير/ كانون ثانٍ 2017، وتواجه اتهامات بأعمال قتل وقمع، خاصة خلال الاحتجاجات على البشير، لكنها تنفي صحتها.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وبدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي فترة انتقالية، تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.