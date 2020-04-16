"كورونا".. بغداد تمنع دخول 10 خبراء "طاقة" بريطانيين

بغداد / علي جواد / الخليج 365
أعلنت بغداد، الأربعاء، منع دخول 10 خبراء في مجال الطاقة يحملون الجنسية البريطانية، لعدم امتلاكهم شهادة طبية تؤكد خلوهم من فيروس كورونا.
وقال محافظ البصرة الذي يرأس خلية الأزمة للتلفزيون الرسمي (العراقية): "تم إعادة 10 خبراء بريطانيين في مجال النفط والغاز إلى بلدهم كونهم لا يحملون شهادة طبية تؤكد خلوهم من الإصابة بكورونا".
ولأول مرة يعلن العراق منعه دخول خبراء أجانب بسبب "كورونا".
والأربعاء، مدد العراق حظر التجول المفروض بسبب "كورونا" حتى مطلع رمضان.
وبدأت بغداد فرض حظر التجوال، في 17 مارس/آذار الماضي، ضمن حزمة تدابير لمكافحة الفيروس، الذي أصاب 1415 شخصًا في العراق، توفى منهم 79، وتعافى 812.
وإجمالًا، أصاب الفيروس، حتى مساء الأربعاء، أكثر من مليونين و69 ألفا بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 133 ألفًا، وتعافى أكثر من 508 آلاف، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.
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