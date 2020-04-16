تحذير أممي من انقطاع المساعدات إلى اليمن "قريبا"

اليمن / الخليج 365



حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من احتمال "انقطاع قريب" للمساعدات المنقذة لحياة الملايين في اليمن؛ بسبب عدم وجود التمويل.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عبر "تويتر": "سيؤدي عدم وجود التمويل إلى انقطاع قريب للخدمات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص في اليمن، بما في ذلك الغذاء وعلاج الأطفال المصابين بسوء التغذية، إضافة إلى اللقاحات وأدوات المأوى للفارين من الصراع".



وأضاف: "نحتاج بشكل عاجل إلى مزيد من التمويل من الجهات المانحة"، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.



وفي 15 مارس/آذار الماضي، توقع التمويل العام العالمي للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة احتياجات اليمن عند 2.3 مليار دولار في 2020.



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ووفقا لبيانات الأمم المتحدة تعمل 267 منظمة تحت إطار أنشطة وبرامج خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن منها 10 وكالات تابعة للأمم المتحدة، و38 منظمة غير حكومية دولية و206 منظمات غير حكومية وطنية و13 جهة حكومية يمنية.



ويشهد اليمن للعام السادس على التوالي، قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/ آذار 2015، تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات عديدة بينها العاصمة صنعاء.



وخلق القتال المشتعل باليمن، منذ خريف 2014، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات قرابة 80 بالمئة من السكان بحاجة للمساعدات.

ويضاف إلى ذلك فيروس "كورونا" حيث أعلنت الحكومة اليمنية، الجمعة الماضي، تسجيل أول إصابة.

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