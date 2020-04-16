كورونا.. مساعدات قطرية للمحجورين صحيا بغزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

وزعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الأربعاء، مساعدات على الفلسطينيين الذي يخضعون للحجر الصحي الإجباري في قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة القطرية السفير محمد العمادي، في بيان، إن اللجنة "بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، تواصل تقديم مساعداتها لمئات المواطنين المتواجدين في مراكز الحجر الصحي في محافظات قطاع غزة".

وأوضح العمادي أن تقديم هذه المساعدات يأتي بناءً على تعليمات أمير قطر تميم بن حمد، وضمن المنحة التي وجّه الأمير بتقديمها لسكان القطاع بقيمة 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر، وتتضمن تقديم مساعدات إلى أهالي القطاع لمواجهة تفشي كورونا.

وأشار إلى أن المساعدات المقدمة اليوم، "تشمل تقديم جميع وجبات الطعام اليومية ومياه شرب للمحجورين صحيا، إضافة إلى توفير بعض الأجهزة الكهربائية الأساسية، وكذلك الأثاث، وطرود غذائية".

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ويوجد 860 فلسطينيا داخل 19 مركزا للحجر الصحي في قطاع غزة، حسب وزارة الصحة.

ويتم وضع كل العائدين إلى القطاع في حجر صحي إجباري مدة 21 يوما‎، كإجراء احترازي من كورونا.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة بالقطاع تسجيل 13 إصابة بكورونا في غزة.

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