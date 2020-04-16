اليمن.. كهرباء عدن مهددة بالتوقف الكامل الخميس

شكري حسين/ الخليج 365

حذر مصدر مسؤول بالمؤسسة العامة للكهرباء (حكومية) في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الأربعاء، من توقف جميع محطات توليد الكهرباء فيها، بداية من غدٍ الخميس، بسبب نفاد وقود الديزل، المطلوب لتشغليها.

ومنذ أكثر من أسبوعين، تزايدت وتيرة انقطاع التيار الكهربائي في جميع مديريات المحافظة الثمان، بسبب عدم توفر مادة الديزل بشكل كافٍ.

وقال المصدر للأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن مادة الديزل المشغلة للكهرباء نفذت من الخزانات الخاصة بها، ولم يعد فيها إلا ما يكفي للتشغيل حتى غدٍ الخميس.



وأوضح، أن السفينة التي تحمل مادة الديزل الخاص بمحطات الكهرباء، ترسو في ميناء الزيت بمدينة البريقة (غربي عدن)، منذ 9 أيام، كإجراء احترازي من تفشي وباء كورونا.

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وأشار إلى أن الفترة المتبقية لعملية الحجر الصحي لطاقم السفينة هي 5 أيام، ما يعني الانطفاء الكامل لكهرباء المدينة التي تعاني مؤخرا من ارتفاع درجة الحرارة.



وتعاني عدن من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، تبلغ ذروتها منتصف العام، تزامنًا مع اشتداد درجة حرارة الصيف، التي تتجاوز أحيانًا 40 درجة مئوية.



وبشكل عام، تعاني غالبية محافظات اليمن من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، منذ نحو 6 أعوام؛ بسبب الحرب، وتذبذب وصول الوقود اللازم لمحطات توليد الطاقة، في ظل عجز الحكومة والتحالف العربي عن معالجة هذا الوضع.

جدير بالذكر أن اليمن يشهد للعام السادس على التوالي، قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/ آذار 2015، تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات عديدة بينها العاصمة صنعاء.

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