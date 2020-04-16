اليمن.. سيول عارمة تبتلع أسرة نازحة

علي عويضة / الخليج 365

أسفرت سيول عارمة ضربت مخيما للنازحين في محافظة مأرب شرقي اليمن، الأربعاء، عن فقدان أم واثنين من أطفالها ومصرع اثنين آخرين، حسب سكان محليين.

وقال نازحون يسكنون مخيما بمنطقة "السويدا" غربي مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، إن سيولا ناجمة عن أمطار غزيزة ضربت المخيم وجرفت خيمة تقطنها أسرة مكونة من أم و4 أطفال.

وأضاف النازحون، في اتصالات مع مراسل الخليج 365، أنه تم العثور على جثتي اثنين من الأطفال، فيما لا يزال البحث جارٍ عن الأم والطفلين الآخرين.

وحسب سكان محليين، فإن السيول تدفقت في مناطق واسعة بمحافظة مأرب.



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وفي هذا الصدد، دعا الدفاع المدني في مأرب، المواطنين الساكنين بالقرب من مجرى وممرات السيول والمصبات المائية الى أخذ الحيطة والحذر.

وحذر الدفاع المدني، في نشرة عبر صفحته على "فيسبوك"، من أن هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة وما يصاحبها من رياح وأعاصير قوية قد يشكل خطرا على حياة المواطنين.

وتذهب توقعات مراكز الأرصاد إلى أن السيول قد تستمر لأيام في عدة محافظات‎.

جدير بالذكر أن اليمن يشهد للعام السادس على التوالي، قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015، تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات عديدة بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.