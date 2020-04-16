العراق يجلي المئات من رعاياه العالقين في 4 دول

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، إجلاء المئات من رعاياها العالقين في كل من تركيا، الهند، الإمارات وألمانيا، على خلفية أزمة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيانات متعاقبة، إنها أجلت 322 مواطنا، وجثامين 3 متوفين من تركيا، على متن رحلتين جويتين.

كما أجلت 142 مواطنا من العاصمة الهندية نيودلهي، و168 من إمارة دبي بالإمارات، إضافة إلى عراقيين عالقين في العاصمة الألمانية برلين (لم تحدد عددهم).

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وأوضحت أنه جرى إجلاء هؤلاء على متن رحلات جوية "استثنائية"، لكون العراق يفرض حظرًا على تسيير الرحلات الجوية حتى 18 أبريل/ نيسان الجاري.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، أجلى العراق الآلاف من رعاياه العالقين في دول عديدة، على خلفية تعليق الرحلات الجوية في معظم دول العالم، بسبب أزمة "كورونا".

وسجل العراق، حتى مساء الأربعاء، 1415 إصابة بالفيروس، بينها 79 وفاة و812 حالة تعافٍ.

وإجمالًا أصاب الفيروس أكثر من مليونين و67 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 133 ألفًا، وتعافى أكثر من 508 آلاف، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.