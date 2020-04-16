اليمن.. مقتل قائد أمني باشتباكات بين فصيلين تدعمهما الإمارات

اليمن/ عزيز الأحمدي / الخليج 365

قُتل قائد أمني في اشتباكات بين فصيلين تدعمهما الإمارات، بمحافظة لحج اليمنية (جنوب)، حسب شهود عيان.

وقال الشهود للأناضول، إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الحزام الأمني، ومسلحين تابعين للمقاومة الجنوبية بقيادة حسين حمزة، المدعومة إماراتيا، في منطقة عثرة، التابعة لمديرية المفلحي بمحافظة لحج".

وأفاد الشهود بأن الاشتباكات أدت إلى مقتل قائد قوات الطوارئ في الحزام الأمني بمديرية المفلحي، عارف مطري سعيد، وجرح آخرين في حصيلة أولية.

وأوضح المصدر بأن "الحزام الأمني" في مدينة الحوطة (عاصمة لحج)، دفع بتعزيزات كبيرة لإسناد قواته في منطقة المواجهات.

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ولم يذكر الشهود أسباب الاشتباكات، غير أن الطرفين، وفق مصادر للأناضول، تبادلا اتهامات الأسبوع الماضي باحتجاز دعم عسكري سعودي كان في طريقه إلى القوات الحكومية بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، بعد تهديد القوات السعودية بمعاقبة الفاعلين.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب المقاومة الجنوبية أو قوات الحزام الأمني بهذا الخصوص.

وتسيطر قوات الحزام الأمني المدعوم إماراتيا على الحوطة عاصمة محافظة لحج، ودخلت في مواجهات مع ألوية العمالقة (حكومية) المسنودة بمسلحين قبليين.

والحزام الأمني، قوة أمنية أنشأتها الإمارات، عقب طرد الحوثيين من عدن في 2015، وتوسع نفوذها ليشمل محافظات أبين، والضالع، ولحج (جنوب).مالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.