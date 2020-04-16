كورونا.. 4 إصابات في الأردن و136 بالمغرب

عمان، الرباط/ ليث الجنيدي، تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

سجل الأردن، الأربعاء، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، رفعت الإجمالي إلى 401، فيما أعلن المغرب 136 إصابة جديدة رفعت الحصيلة إلى 2024.

ففي الأردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي، تسجيل 4 إصابات جديدة، ما رفع الإجمالي إلى 401، فيما بلغت أعداد المتعافين 250، بعد تعافي 15 حالة جديدة، بينما استقرت الوفيات عند 7.

وبالتزامن مع ذلك، أصدرت الحكومة الأردنية عدداً من القرارات الجديدة المتعلقة بتداعيات أزمة الفيروس، شملت التعليم ومواجهة الخروقات المتعلقة بالأمن والسلامة العامة.

وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة عمان، إن الحكومة ستعلن عن إجراءات أخرى، تخفف على المواطنين، ستبدأ بمدينة العقبة جنوبي البلاد، اعتباراً من الأحد المقبل.

وأكد في ذات السياق أن "الإجراءات لن ترفع الحظر، لكن سنمنح قطاعات معينة مزيدا من التسهيلات".

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ولمواجهة انتشار كورونا، أقر الأردن تفعيل قانون "الدفاع" (الطوارئ)، فيما يفرض حظر تجوال جزئي، يسمح خلاله للمواطنين بتلبية احتياجاتهم من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة السادسة مساءً، سيراً على الأقدام.



كما أغلقت السلطات العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد (شمال) بشكل كامل.

وفي المغرب، قال محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، في تصريحات إعلامية، إن عدد الإصابات بلغ 2024 حالة، بعد تسجيل 136 إصابة جديدة.



وأوضح اليوبي أن عدد الوفيات بلغ 127 بعد تسجيل وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 229 شخصا، بعد تسجيل 12 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.



وإجمالًا، أصاب الفيروس، حتى مساء الأربعاء، أكثر من مليونين و52 ألفا بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 132 ألفًا، وتعافى أكثر من 508 آلاف، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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