«أرامكو»: لم نقدم أية عروض لتأجيل مدفوعات عقود مبيعات النفط

نفت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، ما تناولته بعض التقارير الإعلامية بشأن المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام.

وأكدت أرامكو في بيان لها، أنها لم تقدم أية عروض لتأجيل المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام.