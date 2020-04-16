كاريلو يبلغ بشكتاش بطلباته للرحيل عن الهلال

دخل نادي بشكتاش التركي لكرة القدم في مفاوضات مع البيروفي أندري كاريلو لاعب نادي الهلال السعودي، حسبما أفادت تقارير صحفية تركية، اليوم الأربعاء.

وأوضحت صحيفة “أقسام” التركية، أن كاريلو طلب الحصول على مبلغ 2.5 مليون يورو سنويا، للموافقة على انضمامه لبشكتاش.

وأضاف المصدر، ذاته أن كاريلو يرفض البقاء في الدوري السعودي بعد تخفيض راتبه إلى 3.5 مليون يورو بعد أن كان يتقاضى 7 ملايين يورو سنويا.

Advertisements

وكان نادي الهلال قد أعلن تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 50% بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي بالسعودية.

وأشار التقرير إلى أن كاريلو لا يمانع العودة إلى أوروبا ويوافق على التضحية المادية مع اقتراب العرض مما يتقاضاه داخل صفوف الهلال.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.