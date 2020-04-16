غموض حول مصير سباقي بلجيكا وفرنسا للفورمولا 1

يكتنف الغموض مصير سباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات هذا العام بعد تمديد البلاد الحظر الذي تفرضه على التجمعات العامة حتى نهاية أغسطس/ آب بسبب جائحة كوفيد 19.

وكان من المقرر إقامة السباق على حلبة سبا-فرانكورشان في 30 أغسطس/ آب.

وقالت صوفي ويلميس رئيسة وزراء بلجيكا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن حكومتها وخبراء في الصحة والاقتصاد سيلتقون الأسبوع المقبل لتنظيم عودة تدريجية للحياة الطبيعية في البلاد اعتبارا من بداية مايو/ أيار المقبل.

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وأوضح موقع حلبة سبا على الإنترنت في بيان في إشارة إلى قرار التمديد حتى 31 أغسطس “ستنتظر الحلبة معرفة آخر المستجدات من مجلس الأمن الوطني”.

ولم تكشف فرنسا عن مصير سباقها المقرر في لو كاستوليه في 28 يونيو/ حزيران لكن يبدو أنه من غير المرجح أن يمضي قدما في موعده بعد أن مددت البلاد الحظر المفروض على الأحداث الجماهيرية حتى منتصف يوليو تموز.

وتأجل سباق فرنسا للدراجات، الذي كان من المقرر أن ينطلق في نيس في 27 يونيو/ حزيران، حتى نهاية أغسطس/ آب.