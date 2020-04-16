4 أسباب تضمن بقاء رونالدو في يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية، عن عدة أسباب تجعل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وهداف يوفنتوس، يبقى ضمن صفوف البيانكونيري في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة “توتو سبورت”، فإن كريستيانو سيظل بقميص السيدة العجوز لعدة أسباب، أولها أن رونالدو ليس لديه أي سبب للبحث عن فريق جديد، حيث يتبادل الطرفان حالة الرضا من بعضهما البعض.

وأضافت أن السبب الثاني هو من ناحية مالية، حيث يحصل الدون على 31 مليون يورو صافي كراتب سنوي في الموسم الواحد، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي فريق سينجح في تحمل هذا الراتب.

وتابعت أن رونالدو في إيطاليا يتمتع بمزايا ضريبية كبيرة، تسمح له بدفع 100 ألف يورو لجميع الإيرادات، موضحة أن الضرائب في البلدان الأخرى ستكون مرتفعة للغاية على الدون، حيث لن يجد هذه المكافأة الضريبية في أي مكان آخر.

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وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو من وجهة نظر رياضية بحتة، يريد البقاء في يوفنتوس واللعب بمستويات عالية في دوري أبطال أوروبا، مشيرة إلى أن يوفنتوس يعد فريقًا ذا طموح كبير للفوز باللقب، ما يعني أن خيارات الرحيل إلى الصين أو الدول العربية أمر غير وارد.

وواصلت أن يوفنتوس يعد ضمن 7 أو 8 فرق كبرى مؤهلة أمام رونالدو، مع ضرورة استبعاد إمكانية اللعب لأندية برشلونة وأتلتيكو مدريد، في ظل تاريخه الطويلة بقميص ريال مدريد من قبل.

وختمت بأن الدون استبعد عودته إلى مانشستر يونايتد وكذلك لا يهتم ببايرن ميونخ، مشيرة إلى أن اللعب لباريس سان جيرمان وبالبطولة الفرنسية لا يعد تحديًا لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم الأقوى في العالم مثل الدون.