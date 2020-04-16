ماذا بعد كورونا

أكثر ما يدعوا إلى التفائل في ظل أزمة كورونا المستجد ورغم أرقام الإصابات والوفيات المخيف والمتزايد في عموم العالم هو أن التاريخ علمنا ان الأزمات الكبرى صنعت حلولاً عظيمة وجعلت الإنسان بعد الأزمه يختلف عما قبلها بفضل تراكم الخبرات والتحديات التي تنتجها تلك الأزمات ويكفي ان الحاجة ام الإختراع .

فلم يكن حال مسلمي المدبنه بعد غزوة الخندق كما كان قبلها وهي التي وصف الله حالهم أثناءها بأنهم زلزلوا زلزالاً شديداً من صعوبة ما واجهوه من الحصار والعدوان , ولم يكن حال باريس بعد تشارل ديغول كما قبله بعد ان دمرها الغزوا النازي حتى ظن الفرنسيون انهم لن تقم لهم قائمة بعد التدمير الشامل الهتلري , ولم تكن بريطانيا في عهد تشرشل كما قبله في أثناء الحرب العالمية الثانيه بعد احتجاز ما يقارب من 300 ألف جندي كانوا معرضين للإبادة من قِبل الألمان المعتدين تم إنقاذهم بعدها بطريقة خرافية تغيرت الأوضاع بعدها في وقت كان يتوقع العالم انتصار هتلر على بريطانيا العظمى آنذاك , كلها دروس من التاريخ تقول ان في خضم الأزمات والمحن تولد المنح والحلول ليستيقظ الإنسان بعدها بنظرية جديدة واحتياطات أكثر جدية عما قبلها .

ولا تختلف حروب الوبائيات والفيروسات عن حروب الجنود والدبابات فصفحات التاريخ حبلى بمعارك شرسة خاضها البشر مع الأمراض القاتلة خرجوا بعدها منتصرين وأكثر وعياً وخبرةً عما قبل لأن حكمة الله اقتضت ان دوام الحال من المحال وأن مثل ما يبتلي الله عباده بالداء يلهمهم بالدواء , ونتذكر أن الإنسان قديماً إستخدم هذا النوع من الحروب كأسلوب لأخضاع العدوا كما فعل التتار إذبان اجتياحهم لبلاد المسلمين وابتكروا حيلة جديدة بإستبدال المنجنيق الملتهب الذي كان سائداً في الحروب بالجثث المتعفنة وإلقاءها على القرى والمدن المحصنة لتنتشر الأمراض ولإجبار أهلها على الإستسلام وكانت طريقه ناجحة رغم قذارتها .

ولذلك كوفيد19 المستجد بكل هذا الضجيج الذي أحدثه في العالم وأصاب الدول في إنسانها واقتصادها سيكون له تبعاته وإرهاصاته على العالم , ولا شك انه سيشكل نقطة فارقه ومنعطف مهم في سياسات الدول وقدرتها على الصمود واستشراف المستقبل ومدى امكانياتها وكفائتها في مواجهة المجهول وحالات الطوارئ والاستعداد للأسوء , ولكن السؤال الأهم كيف سينعكس هذا التغير المتوقع على حكومات العالم هل سيكون في صالح مجتمعات دون أخرى أم هل سيعم الجميع أم انه سيُحدث تنافس شرس بين القوى المهيمنة ربما تودي إلى حروب باردة أخرى ام كيف سيكون شكل العالم بعد هذا الضيف القاتل ؟ كلها أسئلة سيجيب عنها التاريخ والمستقبل , كل ما علينا حالياً هو العمل وبذل الأسباب والتفائل والدعاء وبعد انجلاء الغمة عن العالم يجب التفكير ملياً والإجابة عن السؤال المحوري ماذا بعد كورونا ؟ .