أفكار للاحتفال بشم النسيم خلال فترة العزل المنزلى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

اعتادت معظم الأسر على التنزه بالحدائق العامة خلال الاحتفال بشم النسيم، والتجمع لتناول الأطعمة المشهورة بهذا اليوم من رنجة وفسيخ وبيض ملون وبصل أخضر، وإتاحة الفرصة للعب الأطفال بالحديقة، أو زيارة الأقارب فى هذا اليوم للاحتفال معاً، ولكن هذا العام، ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، تختلف خطط الاستمتاع بعيد الربيع والبقاء بالمنزل، ولتحقيق ذلك دون الشعور بملل، اقترح تقرير منشور بموقع "bustle"، بعض الطرق التى يمكن من خلالها الاستمتاع بشم النسيم، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة.



مطاردة البيض بأنحاء المنزل يمكن تلوين بيضة ووضعها فى مكان ما بالمنزل، والطلب من أفراد الأسرة وخاصة الأطفال البحث عنها، ومن يجدها يحصل على مكافأة مميزة، مما يحمس الأطفال للبحث عنها لإيجادها، ويضفى روح المرح بالمنزل.

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البحث عن بيضة بلاستيكية يمكن وضع بيضة مزيفة مصنوعة من البلاستيك بين بيض دجاج وطلب من أحد أفراد الأسرة، معرفة البيضة المزيفة من الموجود بالصحن، والفائز يحصل على مكافأة مميزة.

تزيين البيض ينصح أيضاً بتجميع أفراد الأسرة، داخل المنزل، لتزيين البيض بالألوان والأشكال المختلفة، والتى تعتبر من الطقوس المعتادة، للاحتفال بعيد الربيع، والتى تضفى روح البهجة والسعادة بين أفراد العائلة وخاصة الأطفال.

إجراء مكالمة فيديو يمكن تعويض تجمع أفراد العائلة بإحدى الحدائق العامة، بإجراء مكالمة فيديو، للتهنئة بشم النسيم والإطمئنان على أحوالهم، والتحدث فى مختلف أمور الحياة والاحتفال معاً بعيد الربيع، كما اعتادوا فى السنوات الماضية.

طهى الطعام المفضل ينصح أيضاً بالاستمتاع بشم النسيم، خلال فترة العزل المنزلى، بطهى الأطعمة المفضلة، والتى اعتادت الأسرة على تحضيرها بعيد الربيع، من فطائر وبيض واسماك، أو أطعمة أخرى تفضل الأسرة تناولها فى هذا اليوم، مما يضفى روح المرح داخل المنزل.