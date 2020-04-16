شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المغرب بنابولى تعلن عن تخصيص "مربع إسلامى" لدفن أموات المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت القنصلية العامة للمملكة المغربية بنابولي، اليوم الأربعاء، بأن سلطات مدينة أفلینو التابعة لجهة كامبانيا بجنوب إيطاليا، خصصت مربعا إسلاميا لدفن أموات المسلمين، وهو ما من شأنه تيسير عملية الدفن على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة.

وأضافت القنصلية - في بيان لها - أنها بادرت، نيابة عن الجالية والجمعيات المغربية، بمراسلة والي وعمدة مدينة أفلينو، وأعربت عن رغبتها في تنفيذ هذه المبادرة التي من شأنها تيسير عملية الدفن على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة، خاصة في هذه الظرفية الصعبة الناجمة عن انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت أن تخصيص هذ المربع الإسلامي جاء في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تفرض على معظم دول العالم اتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إغلاق الحدود بين هذه الدول، وهو ما استحال معه نقل جثث المواطنين المغاربة الذين وافتهم المنية بالأراضى الإيطالية ليواروا الثرى بأرض الوطن.