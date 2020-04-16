شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطالب دعم قرارات مجموعة الـ20 فى توحيد جهود معالجة آثار جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إلى جهود المملكة العربية السعودية فى مكافحة جائحة ‫كوفيد 19، وتعاونها مع المجتمع الدولى والأمم المتحدة للحد من تداعياتها، داعيا الدول العربية دعم القرار الذى ستقدمه المملكة مع عدد من الدول حول الاستجابة المتحدة ضد التهديدات الصحية العالمية فى مكافحة كوفيد 19.وفق بيان صحفى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضى الثانى للمجموعة العربية، الذى استضاف نائبة أمين عام الأمم المتحدة أمينة محمد، ونائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة فى حالات الطوارئ مارك لوكوك، وذلك لمناقشة الجهود المشتركة فى مواجهة جائحة كوفيد 19 وأثر الجائحة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد السفير المعلمى، أهمية القرار الذى يتضمن النقاط التى تم الاتفاق عليها فى القمة الافتراضية الاستثنائية لدول مجموعة العشرين، وتحويل تلك النقاط إلى توصيات واجراءات وخطط ملموسة فى أجل مساعدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى على تحقيقها، مطالباً جميع الدول العربية بدعم هذا القرار الهام، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود لمعالجة الآثار الاقتصادية والإنسانية والمالية جائحة كوفيد ١٩ خاصة على الدول النامية والأقل نموا.

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وأشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، فى كلمتها بداية الاجتماع، بجهود المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين، مرحبة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية التى عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بهدف توحيد الجهود الدولية لمعالجة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة ‫كوفيد 19.

كما أعربت أمينة محمد عن شكرها وتقديرها لإعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الذى أعلنته المملكة العربية السعودية باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن لدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيثس، فى مواجهة جائحة كوفيد19، ومؤكدة بأن هذا الاعلان ذو قيمة كبيرة لا يمكن الاستهانة بها.

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، فى كلمته، بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، مرحباً بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية التى دعت لها المملكة، ومؤكداً أهمية توحيد الجهود لمعالجة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة ‫كوفيد 19 خاصة على الدول النامية.

وأحاط منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة فى حالات الطوارئ مارك لوكوك، فى كلمته فى ختام الاجتماع، المجموعة العربية حول التداعيات الإنسانية لجائحة ‫كوفيد 19، وعن جهود مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى مواجهة الوباء وتقديم المساعدات الإنسانية للدول المحتاجة