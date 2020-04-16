شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الكويتية": تجهيز 4 وحدات طوارئ ميدانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد للشؤون الهندسية والمشروعات المهندس إبراهيم النهام، تجهيز أربع وحدات طوارئ ميدانية في مستشفيات الكويت، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال النهام - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - إنه تم تجهيز جميع الوحدات خلال خمسة أيام فقط، لتكون رديفا لقسم الحوادث بالمستشفيات الكويتية، موضحا أنها تضم نحو 20 سريرا في كل وحدة، موزعة على مستشفى مبارك، ومستشفى العدان، ومستشفى الفروانية والمستشفى الأميري.

وأشاد بالقطاع الهندسي في وزارة الصحة الكويتية خلال هذه الأزمة، وعمله الدؤوب بتنفيذ خطط الوزارة لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).