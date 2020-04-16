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العالم غارق فى "كورونا".. والسيول تغرق أسرًا فى مخيمات الميل باليمن (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاحت اليوم سيول جارفة مخيم الميل بمحافظة مأرب باليمن، وراح ضحيتها أسرة غرقت بالكامل، ووجهت وزارة حقوق الإنسان اليمينية، عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، نداء استغاثة طارئة لتضرر عدد من أسر النازحين في مخيمات السويداء والميل فى محافظة مأرب، جراء جرف السيول.

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أكدت وزارة حقوق الإنسان أن المعلومات الأولية تؤكد وفاة 10 أفراد وهناك أسرة مفقودة، ودعت  لجنة الإغاثة وإدارة مخيمات النازحين والمنظمات المحلية ومركز الملك سلمان بالسعودية بتقديم الإغاثة السريعة للمتضررين.

 

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وقالت مصادر محلية، إن السيول تدفقت بكثافة في مناطق متفرقة في المحافظة، وتسببت أضرارًا بمنازل المواطنين المجاورة لمجاري السيول، وأظهرت الصور السيول وهي تغرق المنازل وتجرف بعض المقتنيات الخاصة بهم.

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وكان الدفاع المدني قد دعا المواطنيين الساكنيين بالقرب من مجاري وممرات السيول باتخاذ الحيطة والحذرمما قد تسببه الأمطار وتدفق السيول على المحافظة، وما يصاحبها من رياح وأعاصير قوية قد تشكل خطرًا على حيا

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وفي نهاية العام 2017 أنشأ مخيم الميل للنازحين الواقع غربي محافظة مأرب، ويبعد عن مدينة مأرب نحو 15 كيلو، ويحوي أكثر من 80 أسرة نازحة بنسائها وأطفالها ما بين مشرد ونازح بسبب الصراع المسلح على حدود محافظة صنعاء.

 

 

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