شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 114 إصابة جديدة بكورونا فى بؤر عائلية وتجارية وصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 114 حالة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2024 حالة.

وأوضح محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في التصريح الصحفى اليومى، أن "114 حالة تم تسجيلها في بؤر ظهرت في بعض الوحدات التجارية والصناعية وفي وسط عائلي لدى بعض الحالات".

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وأضاف المسؤول أنه جرى إلى اليوم، تتبع 12191 مخالطا؛ ضمنهم 5338 ما زالوا إلى الآن تحت المراقبة الصحية، بينما تم تسجيل 879 حالة مؤكدة في صفوف هؤلاء المخالطين من أصل 2024 حالة المسجلة بالمملكة.

ووفق البيانات الصادرة عن وزارة الصحة المغربية، فقد أجرى المغرب، اليوم الأربعاء، 730 تحليلا طبيا في جميع أنحاء المغرب؛ بينما بلغت الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، 8626 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، حتى مساء اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 127 حالة إلى حدود، فيما تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 229 حالة.