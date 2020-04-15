وفاة مطلوب أمني في مدينة تبوك شمال السعودية

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أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية اليوم (الأربعاء)، وفاة مطلوب أثناء مهام القبض عليه بمنطقة تبوك شمال غربي المملكة، مشيرة إلى أنه بادر بإطلاق النار على رجال الأمن، مما نتج عنه إصابة اثنين منهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في بيان، بأنه «في صباح يوم الاثنين 13 أبريل (نيسان) الحالي، وأثناء قيام الجهة المختصة بمهام القبض على أحد المطلوبين ويدعى عبد الرحيم بن أحمد محمود أبو طقيقة الحويطي (سعودي الجنسية) بمنزله في منطقة تبوك، بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وكان متحصناً في أعلى المبنى خلف سواتر عبارة عن أكياس رملية، ولم يستجب لكل الدعوات التي وجهت له بتسليم نفسه من قبل رجال الأمن ومن أحد أشقائه».

وأضاف: «نتيجة لاستمراره في إطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) اقتضى الموقف التعامل معه لتحييد خطره، مما نتج عنه وفاته وإصابة اثنين من رجال الأمن اللذين جرى نقلهما إلى المستشفى في حينه، وحالتهما الصحية مستقرة»، مبيناً أنه «بتفتيش الموقع ضبط بداخله رشاش ومسدس وبندقية وساكتون هوائية و33 طلقة رشاش حية و12 طلقة بندقية حية وصندوق بداخله 13 زجاجة حارقة».

وشددت رئاسة أمن الدولة على أنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد بأنها ستتعامل بكل حزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل من الأشكال.